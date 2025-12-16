ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッターが１４日（日本時間１５日）と１５日（同１６日）、デビュー年ごとのベースボール・リファレンス版の勝利貢献度（ｂＷＡＲ）リーダーを紹介し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）の存在感が際立った。

２０１８年デビュー組のトップは大谷でｂＷＡＲ５１・５。メッツのフアン・ソト外野手（２７）の４２・６を上回った。２３年に「４０本塁打―７０盗塁」を達成したブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手（２８）は２８・６で３位だった。

１６年組のジャッジは過去１０年にデビューした選手で最多の６２・３を記録。プレー期間に２年の差があるため、大谷を１０・８上回っているが、それぞれの数字をキャリア年数で割ると、ジャッジが６・２３、大谷が６・４４となり、投打二刀流の大谷がわずかに上回る。

１６年組では今オフＦＡのアレックス・ブレグマン内野手（３１）が４３・１で２位、１７年組のトップはジャイアンツのマット・チャプマン内野手（３２）で４１・８だ。５０を超えているのは大谷とジャッジの２人だけで、２人が抜きん出た存在か証明する結果となった。

１９年組は、パドレスのフェルナンド・タティス外野手（２６）が２７・２でトップで、２位はワールドシリーズでドジャースを苦しめたブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（２６）の２５・９。２０年、２１年組ではｂＷＡＲが２０を超える選手は現れていないが、２２年組は豊作。マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手（２５が２２・９、ロイヤルズのボビー・ウィット内野手（２５）は２１・７、オリオールズのガナー・ヘンダーソン内野手（２４）は２１・４とスーパースターの予感が漂う。

ちなみに現役トップはエンゼルスのマイク・トラウト外野手（３４）で８７・５。歴代４９位にランクインしている。