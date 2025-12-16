【Illustrator Collection Figure 「年上彼女」illustration by おしおしお】 発売日：10月頃 価格：36,300円 セール価格：28,372円

楽天ブックスにて、DMM Factoryから発売中のフィギュア「Illustrator Collection Figure 『年上彼女』illustration by おしおしお」が特別価格で販売されている。セール価格は21%オフの28,372円。

本商品は、DMM Factoryとpixivとの共同企画となるフィギュアシリーズ「Illustrator Collection Figure」の第2弾。本企画では「年上彼女×年下彼女」をコンセプトに、著名イラストレーターのオリジナルイラストをフィギュアで再現する。

第2弾では、おしおしお氏によるイラストが立体化。本フィギュアでは、可愛らしい年上の雰囲気をフィギュアで再現し、メガネ姿でにっこり微笑みかけている“年上彼女”がフィギュア化されている。

(C)おしおしお