qruamの世界観に浸れるPOPUP開催♡音楽みたいに選ぶメイク体験

その日の気分や感情に合わせてメイクを選ぶ、そんな新しい楽しみ方を提案するブランド「qruam」。音楽のようにコスメをセレクトする世界観を体感できるPOPUPイベントが、ルミネ新宿に期間限定で登場します。買うだけでは終わらない、試して、作って、撮って楽しめる体験型イベントは、メイク好きな女性の心をくすぐる内容ばかり。新年のスタートに、自分だけの“カワイイ”を見つけに行きませんか♪

音楽ショップみたいなPOPUP空間

今回のPOPUPは「qruam MUSIC STORE」をコンセプトに、CDショップをイメージした空間で展開。

ブランドコンセプト「MYCOSMETICTRACKS.」の世界観を表現した店内では、デビューアイテムのアイチューニングライナーを実際に試すことができます。

カラーは全9色（定番6色＋限定3色）で、価格は1,980円（税込）。気分に合わせて“音楽を選ぶように”メイクを選ぶ体験が楽しめます。

クラランスのホリデーイベント開催♡限定リップやギフトが揃う特別空間へ

購入＆参加で嬉しい限定特典

POPUP期間中は、来場するだけでも楽しめる特典が充実。公式SNS（XまたはInstagram）をフォローすると、オリジナルステッカーをランダムで1枚プレゼント。

さらに1点購入でネイルシール、2点購入でオリジナルチャーム作り体験、3点購入で限定グッズがもらえます。どれも数量限定なので、早めの来場がおすすめです♡

注目のトークショーイベントも

1月14日（水）には、「qruam×きゅるりんってしてみて」スペシャルトークショーを開催。抽選で42名が招待され、外れてもオリジナルコラボチャームがもらえる嬉しい内容です。

第1回は13:00～14:00、第2回は15:00～16:00で、それぞれ異なるメンバーが登場。POPUPならではの特別な時間を楽しめます。

新年は“気分で選ぶメイク”から

qruamのPOPUPは、コスメを買うだけでなく、気分や感性に向き合うきっかけをくれる場所。音楽を選ぶようにメイクを選ぶ体験は、日常に新しいときめきを運んでくれます。

新年の始まりに、自分らしい可愛さをアップデートする時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡ルミネ新宿で、あなただけの“メイクトラック”を見つけて。