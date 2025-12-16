上野動物園（東京都台東区）で人気の双子のジャイアントパンダ・シャオシャオとレイレイが来年１月下旬に中国に返還されることになり、関係者やファンの間に落胆の色が広がった。

同動物園からパンダが不在となるのは２００８〜１１年以来で、観光や地元経済への影響を懸念する声も聞かれる。（石井恭平、浦上華穂）

再び不在「怖い」

「上野から再びパンダがいなくなる状況が怖い。景気への影響も大きいだろう」。２頭の両親で１１年に来園したリーリーとシンシンの誘致に尽力した上野観光連盟名誉会長の二木忠男さん（７２）の表情は険しい。

上野動物園でパンダの飼育が始まったのは１９７２年。以来、この半世紀あまりで計１５頭を飼育してきた。愛くるしい姿は多くのファンに親しまれ、シャオシャオやレイレイをはじめ、赤ちゃんパンダが生まれるたびに街は歓迎ムードに包まれた。

二木さんは２００８年にリンリンが死に、動物園にパンダがいなかった約３年間の苦労が忘れられない。「上野を訪れる観光客が減り、経済だけでなく、街全体の雰囲気が沈むのを実感した」と振り返る。シャオシャオとレイレイの返還期限が来年２月に迫る中、二木さんは何とか新たにつがいのパンダの誘致を確約できるよう都や国などに訴えてきたが、日中関係は冷え込みが続く。「政治とパンダは別問題だけど……」。二木さんはそう言ってため息をついた。

思い出多く残念

ファンからも返還を残念がる声が相次いだ。

この日、パンダを見るために上京した福島県いわき市の主婦（４１）は「パンダ好きの娘に一度でいいから本物を見せてあげたい。自分も小学校の修学旅行で、上野動物園でパンダを見た思い出がある。いなくなるのはとても残念」と肩を落とした。

新宿区の女性（８６）は「初めてパンダが来た時は自分も見に行ったし、孫を連れて行ったこともある。上野にパンダがいるのは当たり前だと思っていたので寂しいです」と惜しんだ。

上野の百貨店「松坂屋上野店」は、パンダファンに喜んでもらおうと、双子の誕生や命名時、毎年６月の誕生月にイベントを開催してきた。現在は返還に向けたイベントを企画中といい、広報担当者は「寂しい思いを抱くファンの気持ちを考え何ができるか考えていきたい」と話した。

区長「上野の宝」

小池知事は１５日、報道陣の取材に「親のリーリー、シンシンの来日から、シャンシャン、そして双子のシャオシャオ、レイレイの誕生など、ジャイアントパンダの繁殖や研究について大きな成果を上げてきた。様々な思いがあるかと思うが温かく見送っていただきたい」と話した。

台東区の服部征夫区長は「シャオシャオ、レイレイは上野の宝として多くの人に見守られながら、すくすくと成長した。上野動物園の大変な苦労と努力に改めて敬意と感謝を申し上げる」とのコメントを発表した。