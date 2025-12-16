絶景だと思う「関東・中部地方の城」ランキング！ 2位「名古屋城（愛知県）」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
日本には、歴史と文化を感じさせる美しい城が数多く点在します。天守閣からの壮大な眺めや、四季折々に変わる風景、城ごとに異なる魅力は、多くの人々を惹きつけてやみません。では、その中でも「一度は訪れてみたい」と思わせる絶景の城とは、一体どこなのでしょうか？
【7位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、日本の城に関するアンケートを実施しました。その中から、絶景だと思う「関東・中部地方の城」ランキングの結果をご紹介します。
2位：名古屋城（愛知県）／50票愛知県名古屋市に位置する名古屋城は、徳川家康が築いた威容を誇る城で、特に大天守に輝く金の鯱鉾がシンボルとして有名です。城の周辺には広大な城址公園が広がり、季節ごとに様々な花が咲き乱れます。新緑や紅葉、そして雪景色など、四季折々の美しい景観と、歴史を感じさせる壮大な城郭が調和した絶景です。
回答者からは「立派な大きな門と、広い敷地、見事な城が楽しめるから」（30代女性／東京都）、「やっぱり金のシャチホコが名古屋らしくて良いです」（30代女性／栃木県 ）、「割と観光地として盛んでおもてなし部隊がいるため静かにはして貰えないが、城観光初心者にもおすすめ。本丸が大きく姫路城の2倍な為とにかく遠くからでも目立つ。その目立つ城、緑の瓦屋根、大きなシャチホコが揃うとすぐに名古屋城とわかる素敵な写真が撮れます。おもてなし部隊の方に撮って貰ったり一緒に写って貰うと尚思い出に残ります」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：松本城（長野県）／59票長野県松本市に建つ松本城は、黒を基調とした外観から「烏城」とも呼ばれる現存天守12城の一つです。五層六階の天守の威厳ある姿が、北アルプスの山々を背景に、城の堀の水面に映る景観は特に素晴らしい絶景として知られています。冬には雪化粧をまとい、厳かで美しい姿を見せてくれます。
回答者からは「国宝。 黒と白のコントラストが美しい天守が、雪化粧をした北アルプスを借景にした景色は、力強くも優雅な絶景です。堀に映る『逆さ松本城』も人気の被写体です」（60代男性／香川県）、「松本城は城下町含め、景観が美しい」（40代女性／神奈川県）、「関東ならば松本城がカッコいいですし美しいと思います。お掘りからすっと伸びる立ち姿はまさ絶景だと思います」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)