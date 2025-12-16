長期休みに行きたい「山梨県の穴場秘境」ランキング！3位「青木ヶ原樹海」を抑えた同率1位は？【2025年調査】
都会の喧騒（けんそう）から離れ、深い森や静かな渓谷にそっと身を置くと、時間の流れがゆっくりと変わっていくように感じられます。観光地として名高い場所も魅力的ですが、あまり知られていない“穴場の秘境”には、訪れた人だけが味わえる特別な感動があります。長い休みだからこそ、普段行けない場所へ足を伸ばしたい。そんな思いをかき立てる秘境とはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月27日〜12月1日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたい「山梨県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
3位：青木ヶ原樹海／46票山梨県富士河口湖町にある青木ヶ原樹海（きゅうあおきがはらじゅかい）は、富士山の噴火によって流れた溶岩流の上に原生林が広がるエリアです。富士山の麓に広がる広大な森は、一歩足を踏み入れると、溶岩の上に苔むした木々が生い茂り、独特の静寂と神秘的な雰囲気が漂っています。現在は整備された遊歩道の一部を歩くことができ、太古の自然の力を感じられる秘境となっています。
回答者からは「怖さを感じるけど行ってみたい」（40代男性／東京都）、「幻想的な景色を堪能できると思うからです」（50代女性／愛知県）、「富士山が作り出した地球の歴史を感じてみたいから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
同率1位：西沢渓谷／55票山梨県山梨市に位置する西沢渓谷（にしざわけいこく）は、秩父多摩甲斐国立公園内にある景勝地で、日本の秘境100選にも選ばれています。花崗岩が削られてできた渓谷には、エメラルドグリーンの清流が流れ、多くの滝や淵が点在しています。遊歩道が整備されており、涼しげな水の音と木漏れ日の中で、美しい自然美を体感できます。特に新緑と紅葉の季節は、多くのハイカーで賑わう人気の秘境です。
回答者からは「エメラルドグリーンに輝く滝壺を見たいから」（50代女性／京都府）、「七ツ釜五段の滝をはじめ、大小さまざまな滝が連続する渓谷で、ハイキングを楽しみながら自然の美しさを満喫できます。透明度の高い水と緑のコントラストが美しく、秘境らしい雰囲気があります」（40代男性／北海道）、「滝や渓流が連なる渓谷で、絶景のため」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
同率1位：七ツ釜五段の滝／55票七ツ釜五段の滝（ななつがまごだんのたき）は、前述の西沢渓谷の核心部に位置する名瀑です。大小7つの釜と5段の滝で構成され、日本の滝百選にも選ばれています。勢いよく流れ落ちる水と、エメラルドグリーンの滝壺のコントラストが美しく、周囲の深い緑と相まって神秘的な雰囲気を醸し出しています。この滝を鑑賞することが、西沢渓谷トレッキングの大きな目的の一つであり、圧倒的な存在感を放つ秘境の絶景です。
回答者からは「段々になった滝壺の景色が美しいと思うから」（40代男性／大阪府）、「神秘的な雰囲気があり、ゆったりとした気分になりそうです」（50代女性／和歌山県）、「五段に分かれて流れる滝と七つの滝壺とエメラルドグリーンの渓流を見たい」（60代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)