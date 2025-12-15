発表！小学生が選ぶ「今年の漢字」トップ10

1位は《楽》！楽しい一年だったと振り返る声が多数

小学生の投票で1位となったのは《楽》。

日々の学校生活や友達との時間、自然教室や修学旅行といった行事、万博への旅行など、日常の出来事から特別な体験まで「楽しい」「充実していた」と振り返る声が多く寄せられました。

楽しかった出来事を一つひとつ挙げながら、一年の思い出を明るく振り返る子どもたちの姿が印象的です。

社会の動きもしっかりキャッチ

2位には、《熊》がランクイン。「ニュースでよく見た」「怖かった」などの声が多く、熊の出没が子どもたちにとって強く印象に残っていることがわかります。

熊の出没以外にも、子どもたちは社会の出来事をよく見ているようです。

物価高、米不足、大阪・関西万博、初の女性総理誕生など、一年の中で話題となったニュースをそのまま漢字に投影したコメントが幅広く寄せられました。

《米》《高》などでは、「お米の値段が上がって朝ごはんがパンになった」など、生活の変化への実感を伴ったコメントも多く見られました。

また、《万》では「万博に行って楽しかった」など、自分の体験として振り返るコメントも多く見られました。ニュースと実体験の双方から一年をとらえている姿がうかがえます。

さらに、《新》《高》では、高市早苗首相が女性初の総理大臣になったことを挙げる声も多数。子どもたちにとっても、社会の大きな変化として受け止められたことが伝わってきます。

同じ漢字でも子どもたちの「意味づけ」はさまざま

同じ漢字を選んでも、その理由づけは子どもによって大きく異なるのが印象的でした。

たとえば《新》では、「新しい総理大臣の誕生」とニュースを理由にする声と、「最高学年で新しいことに挑戦した」など自分の変化を振り返る声の両方が寄せられました。

《大》でも、「大阪万博の『大』」「大リーグの大谷選手」など話題の出来事を表す子と、「最高学年で『大変』だった」と自分の一年のがんばりを込める子も。

さらには、ひとつの漢字に複数の意味を重ねて選ぶ子も見られました。《初》では、「初の女性総理大臣」と、「初めての修学旅行」「初めての推しのLIVE」と、社会のニュースと自分の体験を両方を《初》でまとめて振り返る姿も。1つの漢字をとおして、それぞれの子が自分の一年を多面的にとらえ直している姿が伝わってきます。