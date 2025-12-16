タレントのデヴィ夫人(85)が、クリスマス仕様にデコレーションした自宅を公開した。

【映像】クリスマス仕様になった“美術館みたい”な豪邸（複数カット）

これまでにもレンガ色の塀に綺麗に手入れしたツツジが並ぶ外観や、様々なインテリアを飾った室内など、自宅の様子を紹介しているデヴィ夫人。

ハロウィーンやお正月といった季節の行事の時には、ガラッと様変わりした部屋の様子も披露しており、2023年12月17日にInstagramに投稿した、クリスマス仕様になった自宅の写真には「美術館みたい！」「すごくゴージャス」など驚きの声が寄せられ、話題になっていた。

巨大なクリスマスツリーも！

2025年12月15日の投稿でもクリスマス仕様になった自宅の様子を公開。「クリスマス クリスマス メリークリスマス！私のおうちもクリスマスのデコレーションを至る所にしました（笑）ツリーの下には友人方から送られたプレゼント、たくさんの美しいお花が！私は幸せ者ですね」とつづり、鮮やかなイルミネーションでデコレーションした玄関や巨大なクリスマスツリーなどを飾った室内などを披露した。

この投稿にも、「一番ワクワクする季節ですよね！」「綺麗ですね！！！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）