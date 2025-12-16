１６日の東京株式市場は売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１１６円安の５万００５１円と続落。



前日の欧州株市場は総じて堅調な値動きを示したが、米国株市場では依然としてハイテク株への売り圧力が拭えず、ナスダック総合株価指数が下げ止まらない状況となっている。東京市場でも主力ハイテク株への買いが手控えられる状況下で日経平均の上値も重く、目先は５万円大台攻防の展開が想定される。ただ、中小型株への物色意欲は活発で市場センチメントの悪化は限定的なものにとどまりそうだ。取引時間中は米株価指数先物の値動きなどにも影響を受ける可能性がある。



