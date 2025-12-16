歌手のEXILE TAKAHIRO（41）が、Instagramに“激変”ショットを投稿した。「なんか新鮮」「ムロツヨシさんに似てない？」など、驚きの声が寄せられている。

2017年に俳優の武井咲（31）と結婚し、2018年3月に第1子、2022年3月に第2子、2025年2月に第3子となる女の子の誕生を報告しているTAKAHIRO。これまでInstagramでは、ハワイ旅行や幼少期ショットなど、プライベートについて投稿しており、これらに武井が「いいね！」を付けて反応していた。

12月12日の更新では「自宅の書斎で、趣味である“書”と向き合ってます。この夕暮れから夜景に切り替わっていくグラデーションが心を落ち着かせてくれます」と筆をもち、机に向かう様子をアップ。しかし、ハッシュタグで「嘘です」「全然ホテルです」と明かすとファンから「ステキな書斎…！と思ったらホテルでしたか！」「ホテルかい！普通に信じてしまった」などのコメントが寄せられた、ユーモアあふれる投稿が話題になっていた。

激変ショット公開でファン驚き「ビフォーアフター最高」

15日の更新では、初めて挑戦したディナーショーで、パフォーマンスをしている写真と共に「ディナーショー正装ヘアスタイル」とコメントし、九一分けのヘアスタイルと前髪を下した時の激変ビフォーアフター写真を公開した。イメージの異なるTAHAHIROの姿にファンから「ビフォーアフター最高」「髪形でガラッと雰囲気変わるのがまたたまりません」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）