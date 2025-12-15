¥í¥ó¥É¥óÈ¯¡Ö¥ª¥Þ¡¼¥ë ¥¢¥Õ¥ê¥Ç¥£¡×¤¬ÆüËÜ½é½ÐÅ¹¡¡¹Á¶è¹âÎØ¤Î½»Âð³¹¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡¿·Å¹ÊÞ¤Ï¥í¥ó¥É¥óÅ¹¤ËÂ³¤¯Ä¾±Ä2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢3³¬·ú¤Æ¤Î°ì¸®²È¤òÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£ÆâÁõ¤ÏÁÏÀß¼Ô¤Î¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¥Õ¥ê¥Ç¥£¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡ÖFORMULA¡×¤ÎHaruma Yanagisawa¤¬½º´ï¤ä°Ø»Ò¤òÀ©ºî¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈLee Sisan¤ÎÄ¦¹ï¤ä½º´ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡ÖMULTISTANDARD¡×¤Î¥¹¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤¬¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡1³¬¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄÌ¤¸¤ë¡Ö°ÛÁÇºà¤ÎÄ´ÏÂ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò¡ÖDanto¡×¤Î¥¿¥¤¥ë¾²¤«¤éÊÉÌÌ¤Ë±è¤Ã¤ÆÉß¤µÍ¤á¡¢¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¦Å´¡¦ÀÐ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Lee Sisan¤ÎÄ¦¹ï¡ÖProportions of stone_Object03¡×¤ä¡¢MULTISTANDARD¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ä¡¼¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¡¡2³¬¤Ç¤Ï¡¢Lee Sisan¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ÖProportions of stone_Hanger01¡×¤ò¥Ï¥ó¥¬¡¼¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¿·ºî¤Î¡ÖH Speaker¡×¡ÖNeo Primitive Hook¡×¡ÖX Chair¡×¤òÇÛÃÖ¤·¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏFORMULA¤¬À©ºî¤·¤¿¡ÖFitting Room¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¤Î¥«¥×¥»¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¡ÖOA-1 Blouson¡×¡Ê11Ëü±ß¡Ë¤È¥È¥é¥¦¥¶¡¼¥º¡ÖIsern Denim Trousers¡×¡Ê5Ëü7500±ß¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖArchived¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖAndo Tray-BLK¡×¡Ê5Ëü5000±ß¡Ë¤È¡ÖDyed Lidia Bag¡×¡Ê5Ëü9400±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Î12·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢15»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
◾️OMAR AFRIDI TOKYO
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-24-44
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00¡Á20:00
ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆü