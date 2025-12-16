山田涼介『VOCE』連載『BEAUTY DICTIONARY』で光り輝く。「どんな色にも染まれるけど、僕の芯はずっと“赤”」
山田涼介が『VOCE』で好評連載中の『BEAUTY DICTIONARY』。2026年2月号（12月22日発売）では、「Iridescent」をテーマに、深海のような暗闇の中で、燦々と輝く姿を見せる。
■山田の生き様の芯にある、“赤”という色へのあふれる思い
「虹色の／玉虫色の」というような意味を持つ「Iridescent」。“自発光”と呼ばれることもある山田涼介の輝く姿は必見だ。
インタビューでは「光り輝く人」について語った。「どんな色にも染まれるけど、僕の芯はずっと“赤”」と語る山田。どんな輝きを放とうとも、変わらない情熱と集中力。そんな山田の生き様の芯にある、“赤”という色へのあふれる思いが感じ取れる。
■書籍情報
2025.12.22 ON SALE
『VOCE』2026年2月号
通常版、Special Edition表紙：出口夏希
Special Edition増刊表紙：STARGLOW
増刊表紙：ROIROM
