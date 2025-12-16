ETF売買動向＝16日寄り付き、日経レバの売買代金は299億円と活況 ETF売買動向＝16日寄り付き、日経レバの売買代金は299億円と活況

16日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比23.0％増の674億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.4％増の514億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 銀行 <1631> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> 、上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし <2235> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ野村株主還元７０ <2529> など23銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ニッセイＥＴＦ 日経２２５インデックス <473A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> は6.13％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は4.60％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> は3.56％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.31％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ <316A> は3.19％安と大幅に下落。



日経平均株価が657円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金299億2600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金240億2200万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が55億2800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が50億1000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が29億5800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が26億3400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億2500万円の売買代金となっている。



