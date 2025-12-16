―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月12日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　Ｆインタ <7050>
　26年4月期の連結経常利益を従来予想の15.7億円→18.2億円(前期は12.6億円)に15.6％上方修正し、増益率が24.2％増→43.6％増に拡大する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<442A> クラシコ 　　　東Ｇ 　 +20.29 　 12/15　本決算　　　 55.07
<3565> アセンテック 　東Ｓ 　 +15.70 　 12/15　　　3Q　　　177.24
<3475> グッドコムＡ 　東Ｐ 　 +13.71 　 12/15　本決算　　　164.62
<7050> Ｆインタ 　　　東Ｇ 　 +13.33 　 12/15　　上期　　　177.70
<5136> トリプラ 　　　東Ｇ　　 +9.72 　 12/15　本決算　　　 39.45

<4666> パーク２４ 　　東Ｐ　　 +9.04 　 12/15　本決算　　　 12.71
<9279> ギフトＨＤ 　　東Ｐ　　 +8.72 　 12/15　本決算　　　 26.26
<3665> エニグモ 　　　東Ｐ　　 +5.10 　 12/15　　　3Q　　　　赤転
<9251> ＡＢ＆Ｃ 　　　東Ｇ　　 +4.99 　 12/15　本決算　　　 49.76
<7110> クラシコム 　　東Ｇ　　 +4.47 　 12/15　　　1Q　　　155.38

<7034> プロレド 　　　東Ｐ　　 +3.92 　 12/15　本決算　　　　　－
<5888> Ｄサイクル 　　東Ｇ　　 +3.58 　 12/15　　　3Q　　　　5.36
<4592> サンバイオ 　　東Ｇ　　 +3.40 　 12/15　　　3Q　　　　赤拡
<4936> アクシージア 　東Ｓ　　 +2.29 　 12/15　　　1Q　　　149.02
<8894> レボリュー 　　東Ｓ　　 +1.85 　 12/15　本決算　　　　黒転

<3169> ミサワ 　　　　東Ｓ　　 +1.76 　 12/15　　　3Q　　　　赤転
<7604> 梅の花Ｇ 　　　東Ｓ　　 +1.74 　 12/15　　上期　　　　赤拡
<441A> ＮＥ 　　　　　東Ｇ　　 +1.47 　 12/15　　上期　　　　　－
<4014> カラダノート 　東Ｇ　　 +1.27 　 12/15　　　1Q　　　　黒転
<2997> ストレジ王 　　東Ｇ　　 +0.93 　 12/15　　　3Q　　　　赤拡

<3491> ＧＡテクノ 　　東Ｇ　　 +0.89 　 12/15　本決算　　　 40.80
<1444> ニッソウ 　　　東Ｇ　　 +0.52 　 12/15　　　1Q　　　　赤転
<1383> ベルグアース 　東Ｓ　　 +0.50 　 12/15　本決算　　　　黒転
<7073> ジェイック 　　東Ｇ　　 +0.45 　 12/15　　　3Q　　　 41.29
<3248> アールエイジ 　東Ｓ　　 +0.37 　 12/15　本決算　　　-13.37

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース