決算プラス・インパクト銘柄・寄付 … サンバイオ、パーク２４、クラシコ (12月15日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月12日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 Ｆインタ <7050>
26年4月期の連結経常利益を従来予想の15.7億円→18.2億円(前期は12.6億円)に15.6％上方修正し、増益率が24.2％増→43.6％増に拡大する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<442A> クラシコ 東Ｇ +20.29 12/15 本決算 55.07
<3565> アセンテック 東Ｓ +15.70 12/15 3Q 177.24
<3475> グッドコムＡ 東Ｐ +13.71 12/15 本決算 164.62
<7050> Ｆインタ 東Ｇ +13.33 12/15 上期 177.70
<5136> トリプラ 東Ｇ +9.72 12/15 本決算 39.45
<4666> パーク２４ 東Ｐ +9.04 12/15 本決算 12.71
<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ +8.72 12/15 本決算 26.26
<3665> エニグモ 東Ｐ +5.10 12/15 3Q 赤転
<9251> ＡＢ＆Ｃ 東Ｇ +4.99 12/15 本決算 49.76
<7110> クラシコム 東Ｇ +4.47 12/15 1Q 155.38
<7034> プロレド 東Ｐ +3.92 12/15 本決算 －
<5888> Ｄサイクル 東Ｇ +3.58 12/15 3Q 5.36
<4592> サンバイオ 東Ｇ +3.40 12/15 3Q 赤拡
<4936> アクシージア 東Ｓ +2.29 12/15 1Q 149.02
<8894> レボリュー 東Ｓ +1.85 12/15 本決算 黒転
<3169> ミサワ 東Ｓ +1.76 12/15 3Q 赤転
<7604> 梅の花Ｇ 東Ｓ +1.74 12/15 上期 赤拡
<441A> ＮＥ 東Ｇ +1.47 12/15 上期 －
<4014> カラダノート 東Ｇ +1.27 12/15 1Q 黒転
<2997> ストレジ王 東Ｇ +0.93 12/15 3Q 赤拡
<3491> ＧＡテクノ 東Ｇ +0.89 12/15 本決算 40.80
<1444> ニッソウ 東Ｇ +0.52 12/15 1Q 赤転
<1383> ベルグアース 東Ｓ +0.50 12/15 本決算 黒転
<7073> ジェイック 東Ｇ +0.45 12/15 3Q 41.29
<3248> アールエイジ 東Ｓ +0.37 12/15 本決算 -13.37
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース