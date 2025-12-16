ウクライナ当局が公開した映像は、黒海のノボロシスク港での大規模な爆発を捉えている/Ukraine’s Security Service via CNN Newsource

（CNN）ウクライナ保安庁（SBU）は15日、黒海のノボロシスク港でロシア潜水艦を攻撃し、艦体に重大な損傷を与え、事実上無力化したと発表した。

SBUの声明によると、使用兵器は水中ドローン（無人艇）の「サブシーベイビー」。この種の攻撃を加える作戦は初めてだったと述べた。SBUが共有した動画には、港湾で大規模な爆発が起きる様子が映っている。

SBUは「爆発の結果、潜水艦は重大な損傷を受け、事実上戦闘不能になった」と述べた。CNNはこの主張を独自に検証できていない。

ロシアはウクライナによる攻撃を認めたが、それは失敗に終わり、船舶や潜水艦に損傷はなかったと述べた。

「敵は無人潜水艇を用いた破壊工作を試みたが、目的を達成できなかった」と、国営メディアは黒海艦隊報道官アレクセイ・ルレフ氏の発言を引用した。ロシアメディアによると、ルレフ氏はノボロシスク海軍基地で潜水艦が破壊されたというウクライナの報道を否定した。

SBUの声明によると、当該のキロ級潜水艦は巡航ミサイル「カリブル」の発射に使用される。一度に発射できるのは最大で4発。ロシアは戦争中を通じ、ウクライナ攻撃にこのミサイルを使用してきた。

SBUは、この潜水艦は艦体が音を吸収し、ソナーで探知されないことから「ブラックホール」と呼ばれていると付け加えた。同級潜水艦の建造費用は約4億ドル（約620億円）としている。国際制裁によりロシアの技術部品へのアクセスが制限されているため、同様の潜水艦の建造費用は現在、最大5億ドルに達する可能性があるとSBUは述べている。

15日の攻撃は、ロシアによるウクライナ戦争の終結に向けた外交交渉が続く中で発生した。この攻撃は、独ベルリンで行われた米国とウクライナの代表団による2日目の協議終了直後に発表された。

15日にベルリンで行われた記者会見で、ウクライナのゼレンスキー大統領は自国の立場として、支援国がどのようにウクライナの安全を保証するかについて「絶対的な確信」を持つことが不可欠だと述べた。ロシアとの和平合意に向け、最前線に関する何らかの決定を下すのはその後だとした。

その上で、いかなる安全の保証にも停戦監視が含まれるべきだと主張した。