¡Ö°¤ÎÄë¹ñ¡×ÈãÈ½²ÃÂ®¤«¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÇ¯Êð¸åÊ§¤¤10²¯¥É¥ëÆÍÇË¡ªÉ®Æ¬¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡áÊÆESPN
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Áª¼ê¤ËÊ§¤¦Ç¯Êð¤Î¡Ö¸åÊ§¤¤Ê¬¤¬£±£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ£³²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£¹Æü¡ÊÆ±£±£°Æü¡Ë¤Ë£³Ç¯Áí³Û£¶£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£·²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÇ¯Êð¤Î¤¦¤Á¡¢£±£³£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£±²¯±ß¡Ë¤¬¸åÊ§¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï£±£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£´²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢Ç¯Êð¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤¬£±£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡¢£²£·¡¢£²£¸Ç¯¤¬£²£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£µ²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¦¤Á£´£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·²¯±ß¡Ë¤¬¸åÊ§¤¤¡££²£¹Ç¯¤Ï£¶£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°²¯±ß¡Ë¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸åÊ§¤¤¶â¤Î¹ç·×¤Ï£±£°²¯£¶£´£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¶£µ£³²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÉôÊ¬¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢£³£´Ç¯¤«¤é£´£³Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ£¶²¯£¸£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£µ£¶²¯±ß¡Ë¤À¡££²ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ç£³£³Ç¯¤«¤é£´£´Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Êð¤È·ÀÌó¶â¤Î¹ç·×£±²¯£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¸£¶²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£¶£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡á£³£µ¡Á£´£¶Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï£µ£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¸£¸²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡á£²£¸¡Á£´£°Ç¯¡Ë¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£·²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡á£³£´¡Á£´£³Ç¯¡Ë¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ï£³£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£¹²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡á£³£°¡Á£³£¹Ç¯¡Ë¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¸²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡á£³£·¡Á£´£´Ç¯¡Ë¡¢¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£²£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£²²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡á£³£µ¡Á£´£¶Ç¯¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ÏÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤ÈÌó£³²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£´£´²¯±ß¡Ë¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£½áÂô¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÍÎÏÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤È³ÍÆÀ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇ¯Êð¤Î¸åÊ§¤¤¤ÏàÈ´¤±Æ»á¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¡Ö°¤ÎÄë¹ñ¡×¤ÈÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¶Ç¯£±£²·î¤Ë¤Ï¸½¹Ô¤ÎÏ«»È¶¨Äê¤¬¼º¸ú¡£¿·¶¨Äê¤Î¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹ÒÉ¬»ê¤À¡£ËÌÊÆ»ÍÂç¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÌîµå¤À¤±¤¬Ì¤Æ³Æþ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤òµá¤á¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤ÈÁª¼ê²ñÂ¦¤¬ÂÐÎ©¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î²ÄÇ½À¤Î¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸åÊ§¤¤£±£°²¯¥É¥ëÆÍÇË¤ÏÍè¥ª¥Õ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£