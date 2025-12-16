１６日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）では、人里へのクマの出没が続く問題を取り上げ、米国で空き家の床下に冬眠用の巣穴を作るクマの映像を紹介。日本でも農家でビニール製のハウスに隠れていたクマが駆除されたことを伝えた。

このニュースを見たコメンテーターの元テレビ朝日社員・玉川徹氏は「もうクマが山の動物から里の動物になりつつあるんですかね。ハクビシンとか家の天井に住んだりするんですが、（クマも）里にエサがあって人は怖くないとなれば、効率よくおいしい物が食べられるんだったらいようってことになりますよね」と指摘。

「真冬も出てくることになると、通年になる。里にクマがいるという状況が常態化していったら、ただでさえ人口が減ってる所はさらに人口減少に拍車がかかっちゃうんじゃないかな、最悪の場合」と話した。

司会を務める羽鳥慎一アナウンサーが「そうなると、個体数（を減らす）とかそういうところに…」と返すと、玉川氏は「どれくらいいるかもわかってないんですよね。（番組に出演した）専門家の方も『山にクマがあふれている』っていう言い方をしてましたもんね。だとすれば、駆除するにしても相当数駆除しないといけないから、かなりのマンパワーが必要ですよね」と語った。