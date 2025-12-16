AI（人工知能）などの膨大な処理を支えるデータセンター（DC）の建設が全国で進む一方、地域により飽和状態に入っている。

データセンターの地方分散が急加速 首都圏や大阪圏への集中から北海度、九州へ

膨大なデータを格納する拠点となるDCの数は国の競争力に直結する。政府はこれまでDCの建設を推進してきたが、日本国内のDC設置は欧米に比べはるかに劣り、日本のデジタル化の遅れの原因ともなっていた。

2025年度の情報通信白書によると、米国のDCは5426棟と圧倒的に多く、日本は222棟と米国の5％にも満たない。国内のDCは61.1％が東京圏に、大阪圏は24.3％と経済合理性から大都市圏に約9割が集中する。

「災害時のリスクヘッジ、国土強靱化と地方創生などからDC建設の地方分散を進めています。しかし電力供給や地盤の安定といったDC建設の条件が揃った地域での建設は飽和状態になってきている。地域住民からはDC建設に反対する声も多く届いてきています」（総務省電気通信事業部担当者）

■千葉県印西市は「DC銀座」

DC建設が進む地元では、メリットと共にデメリットも抱える。グーグル、アマゾン子会社といった海外大手IT企業など国内外約30棟のDCが立ち並び「DC銀座」といわれているのが千葉県北部の商業都市印西市。

世界のIT企業が注目するこの街がいま、北総線千葉ニュータウン中央駅前商業地への新たなDC建設計画を巡り住民の反対運動が起きている。計画では延べ床面積約3万平方メートル、高さ52.7メートル、6階建てで工期は26年1月〜28年2月を予定するが、同市議会は8月に全会一致で反対決議を可決、藤代健吾市長も自身のXで「この場所にふさわしい施設はDCではない」と住民に寄り添う。

「駅周辺はショッピングセンターや15階建てのマンションが立つ商店街で、地域住民は日照権など生活環境への影響を懸念しています。現在事業者（印西ファイブ特定目的会社）から提出された建設計画を書類審査中ですが、民間事業者による開発事業ですから法令的に対応できていれば市としての対応は難しい」（同市経済振興課担当者）

DCは建築基準法では事務所扱いとなるため住宅やマンションが立つ地域でも規制はなく建築は可能。同市では28年までに50棟弱まで増えるというが、市にとってDCの恩恵は計り知れない。

「10年前に約79億円だった固定資産税が24年度は165億円と倍以上に増えています」（市担当者）

DC建設に反対する住民運動は県内の柏市や白井市でも起き、流山市では計画が頓挫している。また、都内では江東区、さらに昭島市、日野市など反対運動は広がりを見せてきている。DC建設で国際競争力強化の一方、地域住民との協調が大きな課題になってきた。

（ジャーナリスト・木野活明）