¹ÈÇò½Ð¾ì¤Î¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¡ÖCANDY TUNE¡×¤é²÷¿Ê·â¡Ö¥«¥ï¥é¥Ü¡×¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÎ¢¸¶½É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼
¡¡¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡Ê¥«¥ï¥é¥Ü¡Ë¡×¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡ÖKAWAII LAB. SESSION vol.17¡×12·î12Æü¡¢13Æü¤Î2Æü´Ö¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìó4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï5ÁÈÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¦MORE STAR¡Ê¥â¥¢¥¹¥¿¡¼¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£9¿ÍÁÈ¤ÇÊ¿¶ÑÇ¯Îð17.8ºÐ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿½é¤Î°áÁõÅ¸¡Ö¡Á KAWAII LAB. °áÁõÅ¸ ¡Á KAWAII CLOSET¡×¤âÁ´¹ñ5ÅÔ»ÔÆ±»þ³«ºÅÃæ¤Ç¡¢¥«¥ï¥é¥Ü²÷¿Ê·â¤Î½µËö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡×À¹¶·¤Ë¤ß¤ë¡Ö¿ä¤·¡ù¥«¥ï¥¤¥¤¡×Ê¸²½ ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÆ±À¤Âå¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿
¡¡¥«¥ï¥é¥Ü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ê32¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢TikTok¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÎFRUITS ZIPPER ¡¢¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤ÎCANDY TUNE¤¬Ç¯Ëö¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÇÏÃÂê¤ÎCUTIE STREET¤Ê¤É¡¢º£¤ä½÷¤Î»Ò¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍÌ¾»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤¤¡×¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¥¢¥¤¥É¥ë´Ñ¤È¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡×¤À¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¤È°¦¤Ç¤ë²Î»ì¡¢¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢³Ú¶Ê¤âÀ¤³¦´Ñ¤â¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÐÅª¥«¥ï¥¤¥¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£
¼«Ê¬¤ÎÃå¤¿¤¤¤â¤Î¡¢²Ä°¦¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÃå¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼çÂÎÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
¡¡¥«¥ï¥é¥Ü¼«ÂÎ¤ÎÀßÎ©¤Ï2022Ç¯¤À¤¬¡¢¥«¥ï¥é¥Ü¤ÎÁ°¿È¤Ï2000Ç¯Âå¤ÎÎ¢¸¶½É¡ÊÄÌ¾Î:¥¦¥é¥Ï¥é¡Ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥ê¤ä¥ß¥é¥Î¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬»þ´Öº¹¤ÇÆüËÜ¤Ç¤âÎ®¹Ô¤ë¤È¤¤¤¦Î®¹Ô¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÎÃå¤¿¤¤¤â¤Î¡¢²Ä°¦¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÃå¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼çÂÎÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2010Ç¯¤Ë¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ëà¥«¥ï¥¤¥¤Æ»á¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡Ê55¡Ë¤é¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥«¥Õ¥§¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£²¤ÊÆ¤Î¥¢¥Ë¥á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÆÇ¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥±¡¼¥¤ä¥µ¥Ö¥«¥ëÅª¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¡£¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤òÆ¬¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥«¥ï¥¤¥¤¤ÏÂ´¶È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤Ï½÷¤Î»Ò¤À¤±¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£
¡ÖÎ¢¸¶¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»Ë¤Î½¸ÂçÀ®ÅªÂ¸ºß¤¬¥«¥ï¥é¥Ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬Áý¿£¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Î®¹Ô¤ê¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤ë¡¢¤È¸À¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£AKB48¤Ê¤É¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤È¤«Âç¿ÍÏ©Àþ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥«¥ï¥¤¥¤¤¬1¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤»þÂå¤¬¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸µ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤â¡£
¡¡Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¡È¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¡×»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Î¢¸¶½É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ï¿ä¤·¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤â¿¼¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡×À¹¶·¤Ë¤ß¤ë¡Ö¿ä¤·¡ù¥«¥ï¥¤¥¤¡×Ê¸²½ ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÆ±À¤Âå¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£