女優の今田美桜（28）が12月14日にインスタグラムで公開したドレス姿がファンの間で話題だ。

公開されたのは7枚の写真で、その多くは本人の肩出しドレス姿を写したもの。文字によるメッセージはないものの、背景から察するに撮影場所は“某・夢の国”。写真の中の今田の表情はどれも満面の笑みだが、週刊誌芸能記者いわく「タイトな仕事の合間に撮影したものの可能性が高い」という。

「撮影場所は恐らく香港ディズニーランド。今田さんは11月13日に香港で開かれた『ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025』に登場しており、その道中に撮影したのでしょう。ちなみに、今田さんがインスタを更新するのは9月26日にアップしたNHK朝ドラ『あんぱん』についての投稿以来のことですから、紅白歌合戦を前にして、少しばかりSNSに触れる余裕ができたのかもしれませんね」

気づけば第76回NHK紅白歌合戦まで、あと半月。今年は今田が初司会を務めることが話題だが、テレビ番組制作会社ディレクターは「リハーサルを含む準備で本人の体力が削られていくのが心配です」とこう語る。

「紅白の司会は膨大な文字数の台本の読み込みに加え、開催数日前からは朝から晩までリハーサルが行われます。セリフは一字一句指定されているという台本通りに進めていくのは、ただでさえ大変なことです。そのうえ紅白の司会は今回が初。相当な緊張感の中での司会となるでしょう。実際、10月には、この秋に開催予定だったファンミーティングが中止になったことが記憶に新しいですが、その際にはファンから『朝ドラの撮影で多忙すぎて、休みを挟まざるを得なかったのでは？』なんて心配の声が上がったほどですからね」

26年は主演ドラマ「メリーベリーラブ」（仮）がディズニープラスで世界配信される予定だが、紅白司会という大役を終えた先にやってくる正月は、さすがに休めるのだろうか。

