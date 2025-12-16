関東では、19日(金)までは晴れますが、20日(土)は次第に雲が増えるでしょう。21日(日)から22日(月)にかけては雨が降り、本降りの雨となりそうです。今週後半は暖気が流れ込むため、高温傾向となるでしょう。

21日(日)から22日(月)は広く雨

関東では、17日(水)から19日(金)にかけては晴れて、空気が乾燥するでしょう。火の元や感染症にご注意ください。



20日(土)は湿った空気が入り、次第に雲が増える見込みです。21日(日)から22日(月)は前線の影響で広く雨が降るでしょう。本降りの雨となりそうです。23日(火)は天気が回復する見込みです。

暖気が流れ込み 高温傾向に

今週後半から列島に暖気が流れ込むため、高温傾向となりそうです。20日(土)から21日(日)は最高気温、最低気温ともに平年を上回るでしょう。20日(土)の最高気温は17℃前後まで上がりそうです。21日(日)の最低気温は10℃以上の所が多く、冷え込みは弱いでしょう。



また、15日(月)、気象庁は関東甲信に「高温に関する早期天候情報」※を発表しました。向こう2週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込むため、高い日が多く、20日(土)頃からはかなり高くなる見込みです。クリスマスにかけても気温は高めとなりそうです。



※「高温に関する早期天候情報」は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに発表されるものです。具体的には、6日先から14日先までの期間で、5日間平均気温が「かなり高い」となる確率が30%以上と見込まれる場合に発表されます。