HYBE傘下レーベルのBELIFT LABが、所属ガールズグループILLIT（アイリット）の名誉を毀損されたとして、ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）のファンダム（ファンの集まり）を名乗る「チームBunnies」の運営者に対し、1億ウォン（約1050万円）規模の損害賠償訴訟を提起した。

15日、法曹関係者によると、BELIFT LABは先週、ソウル西部地裁に、身元不詳のチームBunnies運営者およびその両親を相手取り、1億ウォンの損害賠償請求訴訟を起こした。

チームBunniesが、ILLITがNewJeansを盗用したなどとする虚偽の内容を含む投稿を作成し、ILLITおよびBELIFT LABの名誉を毀損し、その結果、営業上の損失を生じさせた、というのが訴えの趣旨だ。

また、チームBunniesが、対外秘資料であるILLITの企画案を入手してオンライン上に公開したことや、BELIFT LABが盗用疑惑を否定すると、昨年11月にBELIFT LABのキム・テホ代表らを刑事告発した件についても問題視している。

一方、HYBEのレーベルの一つであるADOR（アドア）所属のNewJeansのメンバーらは、1年間にわたる専属契約を巡る紛争の末、ADORへの復帰を宣言した。