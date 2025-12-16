AmazonでEarFun「Air Pro 4+」など低価格。読者限定6% OFF上乗せクーポンあり
「EarFun Air Pro 4+」
Amazonは、12月16日9時より「クリスマスタイムセール祭り」をスタートした。期間は25日23時59分まで。EarFunのイヤフォン・ヘッドフォンもセール対象となっており、16日11時に編集部が確認したところ、最新モデル「EarFun Air Pro 4+」は通常13,990円のところ11,490円だった。
さらにメーカーよりAV Watch読者限定の6％ OFF上乗せクーポン「EFDECEAW」も用意されており、これを適用するとAir Pro 4+は10,801円、通常7990円でセール価格6,425円の「Air Pro 4」は6,040円など、さらに低価格で購入できる。
各製品(ブラックモデル)の詳しい価格は以下のとおり。AV Watch読者限定 Amazonで使える6％ OFF上乗せクーポン
クーポンコード：EFDECEAW
クーポンコード有効期間：12/16(火)9:00～12/19(金)23:59
期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格 EarFun Air Pro 4+
通常価格：13,990円
セール価格：11,490円
クーポン利用後の特別価格：10,801円
EarFun Air Pro 4i
通常価格：7,990円
セール価格：6,425円
クーポン利用後の特別価格：6,040円
EarFun Clip
通常価格：7,990円
セール価格：6,163円
クーポン利用後の特別価格：5,793円
EarFun OpenJump
通常価格：8,990円
セール価格：6,990円
クーポン利用後の特別価格：6,571円
EarFun Air Pro 4
通常価格：9,990円
セール価格：7,779円
クーポン利用後の特別価格：7,312円
EarFun Wave Pro
通常価格：8,990円
セール価格：7,190円
クーポン利用後の特別価格：6,759円
EarFun UA100
通常価格：9,980円
セール価格：7,989円
クーポン利用後の特別価格：7,510円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください