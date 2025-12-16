来年1月初めに韓国のK−POP歌手が参加する「K−POPコンサート」を中国で開催する案について、韓国政府と主要エンターテインメント企画会社の間で議論が行われている。中国で実際にK−POPコンサートが開催されれば、2016年から続く中国の「限韓令（韓国文化制限）」が解除されるシグナルになるとの見方が出ている。

15日、政府関係者および業界関係者によると、最近、政府側がHYBE（ハイブ）、SMエンターテインメント、JYPエンターテインメント、YGエンターテインメントなど、韓国国内の大手音楽企画会社4社に対し、来月の中国コンサートに向けた日程について問い合わせを行ったという。K−POPコンサートは、韓中両国の共感の下で検討されているという。JYPエンターテインメントの関係者は「確定したイベントについての出演依頼はなく、1月中のスケジュールについての問い合わせがあった程度」と明らかにした。HYBE、SM、YGの3社も、同様の問い合わせを受けたという。

これに先立ち、韓中両国は先月、慶州（キョンジュ）で開かれたアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議を機に行われた、李在明（イ・ジェミョン）大統領と習近平国家主席の首脳会談以降、両国関係の全面的な回復を宣言した。特に李大統領は、習主席の国賓訪韓を控えて行った中国・新華社通信との書面インタビューで、「両国は文化や環境など多様な分野で協力を強化し、国民の生活の質を高めると同時に、人的交流を継続的に拡大していく必要がある」と述べた。

ただし、韓国大統領室は15日午後の通知で、「政府が1月初めに中国でK−POPコンサートを開催するという内容について、確定した事実は何もない」と明らかにした。ある企画会社の関係者は「1月初めに海外で大規模公演を開くには、舞台や音響の設営などのため、具体的な企画案がこの時期にはやり取りしていなければならない」とし、「トップクラスのK−POPグループの過密な日程などを考えると、実現は容易ではない可能性がある」と語った。

◇大統領秘書室長「救急医療体制、看病負担に対する改善策の用意を」

一方、姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長は同日、ソウル竜山（ヨンサン）の大統領室で首席・補佐官会議を開き、「救急医療体系の構造的な問題と、重症患者の看病負担問題について、抜本的な改善策を用意するよう」関係部処に指示したと、全恩秀（チョン・ウンス）副報道官が書面ブリーフィングで伝えた。

姜室長は、最近釜山（プサン）で発生した高校生の救急患者死亡事例に言及したうえで、「過去の『救急室たらい回し』問題が病院到着後の問題だったとすれば、いまや病院にたどり着くことすらできない『道路上のたらい回し』へと様相が変わっている」とし、「一人でも多くの命を救うことができる方策は何かという基準で、実効性のある改善策を用意してほしい」と強調した。さらに、長期間にわたり家族を看病した末に自殺に至った複数の事例を挙げ、「患者だけでなく、家族全体の人生を崩壊させる負担を社会が分かち合うべき」と訴えた。