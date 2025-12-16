¡ÈÀö¤¤Êª¤Û¤Ü¥¼¥í¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°À®¤¹¤ë¡Ö¥¬¥ê¥Ð¥¿¥Á¥¥ó¡×¡ÖÆÚ¥¥à¥Á¥¯¥ê¡¼¥à¡×¥Ñ¥¹¥¿
Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤è¤êÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¡ÈÊÒÉÕ¤±¡É¤Ç¤¢¤ë¡£»®¤äÆé¤¬¥·¥ó¥¯¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë¥¼¥í¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò¡¢È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤ÇËÜ³ÊÎÁÍý¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡×¤À¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤æ¤Ç¡¢¶ñºà¤òßÖ¤á¡¢¥½¡¼¥¹¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÀö¤¤Êª¤Û¤Ü¥¼¥í¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô30Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÎÁÍý²È¤«¤º¤¤µ¤ó¡£¿·´©¡Ø¤³¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥¹¥¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅ¹¥ì¥Ù¥ë¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤¬¿ôÂ¿¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢Æñ¤·¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÉÔÍ×¡¢¹©Äø¤ÏºÇ¾®¸Â¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¿©ºà¤Çºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤äÎÁÍý¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ë¤ÈÉ¾È½¤À¡£
¢¡¤æ¤ÇÆé¤â¥¶¥ë¤âÉÔÍ×
¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤é¡¢¤æ¤ÇÆé¤ä¥¶¥ë¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àö¤¤Êª¤ÏºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡ª¡×
¡ÈÀö¤¤Êª¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÇËÑ¤Ê´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¼ê·Ú¤Ê»þÃ»¥Ñ¥¹¥¿¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Çºî¤ì¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤ò2ÉÊ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¡¡Û¥Õ¥©¡¼¥¯1ËÜ¤Ç¶ÚÆù¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª ¡Ö¥¬¥ê¥Ð¥¿¥Á¥¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡×
¡Ö·ÜÆù¡ß¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¶ÚÆù¤â´î¤Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¿¡¼¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤¢¤È°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¡£¤¿¤Ã¤×¤êÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¡ÚºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡¦¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡Ê1.4mm¡Ë¡Ä100g¡¡
¡¦·Ü¤â¤âÆù¡Ê¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡Ä 80¡Á90g
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡ÊÎäÅà¡¦¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤¿¤â¤Î¡Ë¡Ä 30g
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä Âç¤µ¤¸1
¡¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä ³Æ¾¯¡¹
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡ÊÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡Ä 1¤«¤±¡¡¢¨¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤é2Ñ
¡¦A¡Î¿å300¡Á350mL¡¢¼òÂç¤µ¤¸1¡¢ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¾®¤µ¤¸1/2¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/3¡Ï
¡¦B¡Î¥Ð¥¿¡¼8¡Á10g¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¾®¤µ¤¸1¡Ï
¡¦ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡Ê¹¥¤ß¤Ç¡Ë¡Ä Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢·ÜÆù¤òÆþ¤ì¤Æ±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ê¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£2¡Á3Ê¬¾Æ¤¤¤¿¤é¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë1Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¡£¡£
¡Ê2¡Ë¡¡A¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ò²Ã¤¨¡¢¤È¤¤É¤º®¤¼¤Ê¤¬¤éÂÞ¤ÎÉ½¼¨»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë¤æ¤Ç¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë1Ê¬¤æ¤Ç¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¤ª¶Ì1.5ÇÕÊ¬¤Û¤É¤Î¿åÊ¬¤ò»Ä¤·¡¢B¤ò²Ã¤¨¡¢¥½¡¼¥¹¤Ë¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
¢¡¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¢¡Û¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡ª ¡ÖÆÚ¥¥à¥Á¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¡×
¡Ö¥¥à¥Á¤ÈÆýÀ½ÉÊ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï»È¤ï¤º¡¢µíÆý¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ê¿É¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡ÚºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡¦¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡Ê1.6mm¡Ë¡Ä100g¡¡
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ê5ÑÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡Ä 70¡Á80g
¡¦ÇòºÚ¥¥à¥Á¡Ä 50g
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä Âç¤µ¤¸1/2
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡ÊÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡Ä 1¤«¤±¡¡¢¨¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤é2Ñ
¡¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä ³Æ¾¯¡¹
¡¦A¡Î¿å300¡Á350mL¡¢¼òÂç¤µ¤¸1¡¢Çò¤À¤·¾®¤µ¤¸1¡Ï
¡¦µíÆý¡Ä80mL
¡¦B¡ÎÊ´¥Á¡¼¥ºÂç¤µ¤¸2¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¾®¤µ¤¸1¡¢¥é¡¼Ìý¡Ê¹¥¤ß¤Ç¡ËÅ¬ÎÌ¡Ï
¡¦¹ï¤ß¤Î¤ê¡Ê¹¥¤ß¤Ç¡Ë¡Ä Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤Æ¼å²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤éÆÚÆù¤ò²Ã¤¨¤Æ±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ê¡¢Ãæ²Ð¤Ç2¡Á3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¥¥à¥Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë1¡Á2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡A¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ò²Ã¤¨¡¢¤È¤¤É¤º®¤¼¤Ê¤¬¤éÂÞ¤ÎÉ½¼¨»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë¤æ¤Ç¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡µíÆý¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é1¡Á2Ê¬²ÃÇ®¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£B¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Çºî¤ì¤Ð¡¢Àö¤¤Êª¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤àÊ¬¡¢¿©¸å¤ÎÍ«Ýµ´¶¤â¤°¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¿©»ö¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡Ú¤«¤º¤¡Û
Âç³Ø±¡½¤Î»¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢SNS¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ÎÈ¯¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Çºî¤ì¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ªÅ¹¤ÎÌ£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿¥ì¥·¥Ô¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡Ê2025Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¡£¸½ºß¤ÏSNS¤Ç¤Î¥ì¥·¥ÔÅê¹Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¤Î¥ì¥·¥Ô³«È¯¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
