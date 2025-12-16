Google、ダークウェブレポートを終了　実用的な対処支援へ重点移行

Googleは12月16日、個人情報がダークウェブ上に流出していないかを確認できる「ダークウェブ レポート」を廃止すると発表しました。

2026年1月15日をもって新たな一致情報のモニタリングを停止し、同年2月16日にはツール自体の提供を終了します。これに伴い、同レポートに関連するデータはすべて削除されます。

ダークウェブ レポートは、ユーザーのメールアドレスなどをもとに、ダークウェブ上での情報流通をスキャンし、結果を通知する仕組みです。一方で、Googleには一般的な情報は得られるものの、「効果的な対処法を提示できていない」といったフィードバックが寄せられていたといいます。

Googleは今回の廃止について、「オンライン上で個人情報を保護するための明確で実用的な対処法を提示することに焦点を当てるためのもの」と説明。また、ダークウェブを含むオンライン上の脅威そのものの監視は今後も継続し、ユーザーと個人情報を保護するためのツール開発を進めていくとしています。

ツールの提供終了後、利用者が登録していた情報は保持されず、すべて削除されます。なお、提供終了を待たずに、自身でモニタリング用プロフィールを削除したい場合には、案内されている手順に従うことで対応が可能です。

同社は代替策として、セキュリティとプライバシーの診断機能や、パスキー、2段階認証プロセス、Googleパスワードマネージャー、パスワードチェックアップなど、既存のセキュリティ関連機能の活用を呼びかけています。また、Google検索の結果から電話番号や自宅住所などの個人情報を探し、削除をリクエストできる「あなたに関する検索結果」機能も引き続き利用可能です。

Googleは今後も、オンライン上の安全性を高めるためのヒントやツールを提供していくとしており、ダークウェブ レポートの廃止後も、個人情報保護に向けた取り組みを強化していく姿勢を示しています。

