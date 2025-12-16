「カッコ良すぎる」浜口京子、父・アニマル浜口の18歳時の写真を公開！ 「自転車投げたらアカンよーW」
レスリング五輪メダリストでタレントの浜口京子さんは12月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。父で元プロレスラーのアニマル浜口さんが18歳の時の写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】自転車を持ち上げる18歳のアニマル浜口
「マジで最高のお父様です」京子さんは「父のアニマル浜口、１８歳頃。置いてるダンベルも手造りだそうです」とつづり、1枚の写真を投稿。自作だというダンベルを足元に置き、自転車を片手で持ち上げている、若き日のアニマルさんです。京子さんは「強くなる為に、工夫と努力していたんですね!私も頑張ります」とコメントしています。
ファンからは「マジで最高のお父様です」「カッコ良すぎる」「努力家なんですな」「自転車投げたらアカンよーW」「ナチュラルに強いタイプだ！」などの声が寄せられました。
親子ショットに「同じ顔!!」の声9月22日の投稿では「筋力トレーニングで鍛えてきました！」とつづり、アニマルさんとのツーショットを公開した京子さん。現在も、親子そろって体を鍛えているようです。ファンからは「同じ顔!!」「仲良し」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
