¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡Ûºä¸ý¼þ¤¬£²°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡¡Ï¢Â³£Ö¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç£Ó·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡ÖÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡õ¥Ë¥Ã¥«¥ó¡¦¥³¥àÇÕ¡×¤Ï£±£µÆü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡ºä¸ý¼þ¡Ê£´£·¡á»°½Å¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£µ£Ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·²÷¾¡¡£¸åÈ¾£¹£Ò¤Ç¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡££µÀï£³¾¡£²ËÜ¤È¤·¤ÆÆÀÅÀÎ¨£²°Ì¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£
¡¡£·£´¹æµ¡¤â¡Ö£³ÆüÌÜ¸åÈ¾¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò´Þ¤á¤Æ°ìÈÖ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÃæ·ø¾å°Ì¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î°è¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â£±£±·î°Ê¹ß¤Ï£³ÀáÁ´¤Æ¤ÇÍ¥½Ð¡£Á°Àá¤Î¸ÍÅÄ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤Ç¹¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁ°´ü¤Ï´ü½é¤á¤Ë£Æ¤·¤ÆÈ³Â§¤È¤«¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤³¤Î¥ê¥º¥à¤Èµ¡ÎÏ¤Ê¤éÏ¢Â³£Ö¤â¼ÍÄø·÷¤À¡£