Amazonにて開催されている「Amazonクリスマスタイムセール祭り」の対象商品にアイリスオーヤマのコードレス掃除機各種が追加された。セール期間は12月25日23時59分まで。

対象商品には、吸引力2倍のハイパワーモデル「SBD-T3AZP1-W」や、紙パック式の「MagiCaleena」、最大約90日間ゴミ捨て不要の「SCD-23AZP1-W」、壁際のゴミも取り逃さない「SCD-AZ18P2-B」など、コードレス掃除機各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【吸引力2倍のハイパワーモデル】アイリスオーヤマ コードレス掃除機 マジカリーナ SBD-T3AZP1-W

吸引力2倍を実現した、紙パック式充電式スティッククリーナー。小型で高性能なモーターを搭載しているので、軽くても強力な吸引力でしっかり吸い込む。Amazon.co.jp限定のアタッチメントセット付属モデル。

きわまでヘッドで、壁際などのゴミも逃さず集めて吸引する。さらに、隠れたゴミを見逃さないLED／ほこり感知センサー搭載。自動モードで運転時、吸引力を自動調整する。

【最大約90日間ゴミ捨て不要】アイリスオーヤマ コードレス掃除機 ゴミ回収ドック搭載 SCD-23AZP1-W

ゴミ回収ドックを搭載した、充電式サイクロンスティッククリーナー。ダストカップに溜まったゴミをドックに収集し溜めておけるので、ゴミ捨ての回数を約90日間に1回に減らすことができる。

軽い力で前に進む自走式で、お掃除の負担を軽減。さらに、きわまでヘッドで、壁際のゴミも逃さず集めて吸引する。高性能なモーターを搭載しているので強力な吸引力でしっかり吸い込み、独自のサイクロン形状で吸引力が持続する。

アイリスオーヤマ コードレス掃除機 マジカリーナ AZ-SCD-123P-W

強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現する。ダストカップ式で、ゴミを捨てる時は手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いできる。

ヘッドを縮小＆29％軽量化を実現し、1Lボトルと同等の重さ。小回りが利くので扱いやすい。パワフルな吸引力で細かい埃や壁際のごみまで残さず吸引する。また、ヘッド部分に搭載しているブラシが回転、軽い力で前に進む自走式でらくらく掃除ができる。付属品には、置くだけで充電可能な充電スタンドに加え、繰り返し使用可能で経済的な静電モップもついてくる。