Amazonにて開催されている「Amazonクリスマスタイムセール祭り」の対象商品にHAIBOXINGのラジコンカー（RCカー）が追加された。開催期間は12月25日23時59分まで。

今回セールの対象となっているのは、全地形に対応したオフロードRCカー。ボールベアリング、メタルユニバーサルピボットボール付きプラスチックドライブシャフト、ソリッドギアデフ、 4WD独立サスペンション技術を採用しており、オフロード車体の柔軟性と耐衝撃性を高める。また、IPX5/IPX4防水規格で、水たまり、湿った芝生、雪などの状態でも走行できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HBX ラジコンカー（18859E［緑］）

本体素材：耐衝撃PVC、ABSプラスチック、電子部品

本体サイズ：約24.8×20×10.5cm

スピード：40km/h

使用周波数帯: 2.4GHz

ラジコンカーバッテリー：7.4V/850mAh×2

送信機バッテリー：単3形電池×2本 (別売)

遠隔操作距離：約80m （干渉なし、障害物なし）

充電時間：約100-120分間

操作時間：約40分

アクション：前後進・左右折・クライム

HBXラジコンカー 16889GM

本体素材：耐衝撃PVC、ABSプラスチック、電子部品

サイズ：27.5×22.5×8.3cm

スピード：40km/h

使用周波数帯: 2.4GHz

ラジコンカーバッテリー：7.4V/1000mAh

送信機バッテリー：1.5V AAバッテリー×2（別売り）

遠隔操作距離：約60-80m （干渉なし、障害物なし）

充電時間：約150分

操作時間：約35-40分（バッテリー2個で合計）

HBX ラジコンカー 18858GM

本体素材：耐衝撃PVC、ABSプラスチック、電子部品

サイズ：26.5×20×9.5cm

スピード：40km/h

使用周波数帯: 2.4GHz

ラジコンカーバッテリー：7.4V/850mAh

送信機バッテリー：1.5V AAバッテリー×2（別売り）

遠隔操作距離：約60-80m （干渉なし、障害物なし）

充電時間：約150分

操作時間：約35-40+分（バッテリー2個で合計）