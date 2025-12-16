【Amazonクリスマスセール】HBXの全地形対応オフロードRCカーがお買い得
HBX ラジコンカー（18859E［緑］）
Amazonにて開催されている「Amazonクリスマスタイムセール祭り」の対象商品にHAIBOXINGのラジコンカー（RCカー）が追加された。開催期間は12月25日23時59分まで。
今回セールの対象となっているのは、全地形に対応したオフロードRCカー。ボールベアリング、メタルユニバーサルピボットボール付きプラスチックドライブシャフト、ソリッドギアデフ、 4WD独立サスペンション技術を採用しており、オフロード車体の柔軟性と耐衝撃性を高める。また、IPX5/IPX4防水規格で、水たまり、湿った芝生、雪などの状態でも走行できる。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
HBX ラジコンカー（18859E［緑］）
本体素材：耐衝撃PVC、ABSプラスチック、電子部品
本体サイズ：約24.8×20×10.5cm
スピード：40km/h
使用周波数帯: 2.4GHz
ラジコンカーバッテリー：7.4V/850mAh×2
送信機バッテリー：単3形電池×2本 (別売)
遠隔操作距離：約80m （干渉なし、障害物なし）
充電時間：約100-120分間
操作時間：約40分
アクション：前後進・左右折・クライム
HBXラジコンカー 16889GM
本体素材：耐衝撃PVC、ABSプラスチック、電子部品
サイズ：27.5×22.5×8.3cm
スピード：40km/h
使用周波数帯: 2.4GHz
ラジコンカーバッテリー：7.4V/1000mAh
送信機バッテリー：1.5V AAバッテリー×2（別売り）
遠隔操作距離：約60-80m （干渉なし、障害物なし）
充電時間：約150分
操作時間：約35-40分（バッテリー2個で合計）
HBX ラジコンカー 18858GM
本体素材：耐衝撃PVC、ABSプラスチック、電子部品
サイズ：26.5×20×9.5cm
スピード：40km/h
使用周波数帯: 2.4GHz
ラジコンカーバッテリー：7.4V/850mAh
送信機バッテリー：1.5V AAバッテリー×2（別売り）
遠隔操作距離：約60-80m （干渉なし、障害物なし）
充電時間：約150分
操作時間：約35-40+分（バッテリー2個で合計）