【2025新シリーズ】J15 Evo Ultra

Amazonにて開催されている「クリスマスタイムセール祭り」の対象商品にEureka（ユーリカ）のロボット掃除機が追加された。

セールでは、「【2025新シリーズ】J15 Evo Ultra」や「J15 Pro Ultra」、「E10s gen2」がラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

22,000Paの強力な吸引力、ScrubExtend技術、効率的な清掃体験を提供するFlexiRazor テクノロジーを搭載するモデル。高効率でコーナー清掃を実現し、手作業による清掃の手間を省く。高度なWhisperWorkテクノロジーにより、より静かなステーション動作を実現する。

J15 Pro Ultra

16,200Paの吸引力を誇るフラッグシップモデル。髪の毛の絡まりを削減するFlexiRazor技術や、エッジ清掃率98.95%を実現するScrubExtend技術、乾湿ゴミを正確に識別して最適な清掃の仕方を自動選択するIntelliView AIなど、様々な技術が結集し、搭載されている。

E10s gen2

スティック掃除機にも採用されているマルチサイクロンテクノロジーを活用した自動排出システムを搭載。マルチサイクロンテクノロジーによって、大きな粒子が効率よく分離され、目詰まりを防止し、HEPAフィルターの寿命を延ばす。5層フィルターが微細なほこりや微粒子を捕獲し、部屋の空気からほこりやアレルゲンが除去される。