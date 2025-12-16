ECOVACS (エコバックス) DEEBOT T80 OMNI

Amazonにて開催されている「Amazonクリスマスタイムセール祭り」の対象商品にECOVACS(エコバックス)のロボット掃除機が追加された。期間は12月21日23時59分まで。

今回のセールでは、吸引力18000Paの「DEEBOT T80 OMNI」、15000Paの「T50 OMNI」、8000Paの「DEEBOT mini」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

3700Paの圧力と毎分200回の高速スクラブで床の汚れをしっかり除去。汚水は自動で排出され、清水で常にモップを洗浄する。また、TruEdge 2.0でモップが自動で伸び、壁際やコーナーにしっかり密着。壁際もコーナーもしっかり掃除できる。

ECOVACS(エコバックス) T50 OMNI

T50シリーズは、高さ8.1cmのdToF LiDARモジュールを内蔵し、低い家具の下や手の届きにくい場所もスムーズに清掃する。3D構造化ライトとAI駆動のRGBカメラを組み合わせ、薄暗い場所や狭いスペースでも徹底的に掃除し、隠れた汚れを取り除く。

ECOVACS (エコバックス) DEEBOT mini

幅わずか28.6cmのコンパクト設計で、狭い空間や手の届きにくい場所もきれいに掃除できる。センサー技術（エッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザー）を搭載し、障害物を避けながら効率的な清掃ルートを自動で作成。限られた空間でも徹底的な清掃が可能だ。