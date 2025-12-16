セブンの食材だけで「“二郎系”濃厚豚骨ラーメン」作ってみたら…最高すぎた。はみ出すほどの大盛りで「もう健康とか関係ない」
年末年始が近づき、仕事も佳境を迎え、心身ともにしんどい時期になった。こういう時こそ、狂いそうになる精神状態を安定させるライフハック“ドカ食い”の重要度が増す。とはいえ、「何をドカ食いするのか」は悩みどころではあるが、寒い季節、ハフハフ言いながらコッテリとした大盛りラーメンを食べたくなる。
そして、セブン‐イレブンでは、人気ラーメン店「ラーメン二郎」で提供されているような、濃厚豚骨ラーメンを作るための具材がそろっている。今回はセブン‐イレブンの商品で、濃厚豚骨ラーメンを作ってみた。
※以下、価格はすべて税込・執筆時のもので、地域・店舗により規格や価格が異なる場合があります。
◆具材だけでもラーメン1杯食べられる？
まず今回使用する食材を紹介したい。
「極太麺 1食入」（118円）
「豚ラーメンスープ 1人前」（148円）
正直この2品があれば問題ない。具材を盛り付けることさえ面倒な時は、“時代を先取りしているラーメン屋”のように、麺とスープのみの具なしラーメンでも良いだろう。
◆二郎系アイテム追加
「これぞ豚っ！ 2枚入」（298円）
「アブラと肉っ！ 100g」（268円）
黄色と黒色を基調とし、まるで背筋を伸ばしているかのようなピンとしたフォントで書かれた文字。“二郎系アイテム”であることが、一目でわかるパッケージ。両方購入すると600円近くなり、「日高屋」ならラーメン1杯を食べられる。それでも、よりコッテリに、より攻撃的にしたいのであれば必須アイテムだ。
◆リッチにいきたい時におすすめの具材
「半熟煮たまご 2個入」（218円）
また、今回はリッチさも求めたいため、味玉も購入した。「半熟煮たまご 2個入」は上記の商品とは異なり、豚骨ラーメンとの親和性が高いのかは未知数。ただ、「しょっぱいもの同士だから美味しくなるでしょ」という楽観的な期待感しかない。
「緑豆もやし 250g」（50円）
ちなみに、豚骨ラーメンにおいてもやしは必要不可欠ではあるが、「緑豆もやし 250g」を置いているセブン‐イレブンはあまり見かけず、5店舗くらい探してようやく見つけた。どうしても見つからなければ、近所のスーパーで購入することを勧めたい。
◆調理中に気づいた大問題
調理にとりかかる。麺の茹で時間はパッケージ裏に約7分と記載されている。「600Wで5分」と書かれている冷凍食品は大体6分は温めなければ中心部分が全然凍っているケースが珍しくない。このケースと同様、麺のゆで時間もあまり信用していない。一応、冷やしの場合では約10〜11分と書かれていたため、10分ほど湯がくことにした。
ただ、ここで1つ問題が浮上する。「これぞ豚っ！ 2枚入」、「アブラと肉っ！ 100g」、「半熟煮たまご 2個入」は湯煎して温めなければいけない。筆者の家は幸い二口コンロだったが、「一口コンロの人はどう麺を茹でながら、具材を温めるのか」という疑問が浮かぶ。
レンジで具材を温めても、温度設定を誤ると焦げたりする可能性もある。麺を茹でている鍋に具材を入れる、「パスタを茹でながら一緒にソースを温める」といった“禁じ手”を発動しなければいけないのか。この辺りはとても悩ましい。
とはいえ、筆者も麺と具材でコンロが満席のため、「スープを薄めるお湯はどうすれば良いのか？」という事態も招いたが、そこは水をレンジで温めてお湯を生成した。ちなみに、もやしもレンジで温めた。なんにせよ、濃厚豚骨ラーメンを作るうえで、コンロの数は重要になってくる。
◆大きな器でも、具材が全部乗りきらない
なんやかんやで完成。もやしは250gすべて乗せた。ただ、「これぞ豚っ！ 2枚入」は無事に2枚乗ったが、これ以上落ちそうなため、「アブラと肉っ！ 100g」は半分も乗せず、「半熟煮たまご 2個入」も1個のみだ。
そして、セブン‐イレブンでは、人気ラーメン店「ラーメン二郎」で提供されているような、濃厚豚骨ラーメンを作るための具材がそろっている。今回はセブン‐イレブンの商品で、濃厚豚骨ラーメンを作ってみた。
◆具材だけでもラーメン1杯食べられる？
まず今回使用する食材を紹介したい。
「極太麺 1食入」（118円）
「豚ラーメンスープ 1人前」（148円）
正直この2品があれば問題ない。具材を盛り付けることさえ面倒な時は、“時代を先取りしているラーメン屋”のように、麺とスープのみの具なしラーメンでも良いだろう。
◆二郎系アイテム追加
「これぞ豚っ！ 2枚入」（298円）
「アブラと肉っ！ 100g」（268円）
黄色と黒色を基調とし、まるで背筋を伸ばしているかのようなピンとしたフォントで書かれた文字。“二郎系アイテム”であることが、一目でわかるパッケージ。両方購入すると600円近くなり、「日高屋」ならラーメン1杯を食べられる。それでも、よりコッテリに、より攻撃的にしたいのであれば必須アイテムだ。
◆リッチにいきたい時におすすめの具材
「半熟煮たまご 2個入」（218円）
また、今回はリッチさも求めたいため、味玉も購入した。「半熟煮たまご 2個入」は上記の商品とは異なり、豚骨ラーメンとの親和性が高いのかは未知数。ただ、「しょっぱいもの同士だから美味しくなるでしょ」という楽観的な期待感しかない。
「緑豆もやし 250g」（50円）
ちなみに、豚骨ラーメンにおいてもやしは必要不可欠ではあるが、「緑豆もやし 250g」を置いているセブン‐イレブンはあまり見かけず、5店舗くらい探してようやく見つけた。どうしても見つからなければ、近所のスーパーで購入することを勧めたい。
◆調理中に気づいた大問題
調理にとりかかる。麺の茹で時間はパッケージ裏に約7分と記載されている。「600Wで5分」と書かれている冷凍食品は大体6分は温めなければ中心部分が全然凍っているケースが珍しくない。このケースと同様、麺のゆで時間もあまり信用していない。一応、冷やしの場合では約10〜11分と書かれていたため、10分ほど湯がくことにした。
ただ、ここで1つ問題が浮上する。「これぞ豚っ！ 2枚入」、「アブラと肉っ！ 100g」、「半熟煮たまご 2個入」は湯煎して温めなければいけない。筆者の家は幸い二口コンロだったが、「一口コンロの人はどう麺を茹でながら、具材を温めるのか」という疑問が浮かぶ。
レンジで具材を温めても、温度設定を誤ると焦げたりする可能性もある。麺を茹でている鍋に具材を入れる、「パスタを茹でながら一緒にソースを温める」といった“禁じ手”を発動しなければいけないのか。この辺りはとても悩ましい。
とはいえ、筆者も麺と具材でコンロが満席のため、「スープを薄めるお湯はどうすれば良いのか？」という事態も招いたが、そこは水をレンジで温めてお湯を生成した。ちなみに、もやしもレンジで温めた。なんにせよ、濃厚豚骨ラーメンを作るうえで、コンロの数は重要になってくる。
◆大きな器でも、具材が全部乗りきらない
なんやかんやで完成。もやしは250gすべて乗せた。ただ、「これぞ豚っ！ 2枚入」は無事に2枚乗ったが、これ以上落ちそうなため、「アブラと肉っ！ 100g」は半分も乗せず、「半熟煮たまご 2個入」も1個のみだ。