来月２、３日に開催される第１０２回箱根駅伝に６年連続３９度目の出場を決めている山梨学院大を３度の総合優勝に導き、現在は顧問を務めている上田誠仁氏（６６）が今年度末で退任することが１６日までに明らかになった。１０月に行われた予選会では前神奈川大学監督の大後栄治氏と解説を務めた上田氏。今後は様々な分野での活躍が期待される。

２６歳だった１９８５年春、山梨学院大で指導を開始した上田氏。翌８６年の予選会では６位に入り、創部１年８か月で箱根駅伝出場を決めた。以降３３年連続でチームを指揮。留学生ランナーをチームに迎えるなど独自路線でチームを育て、１９９２年、９４年、９５年と３度の総合優勝を果たした。１９年には陸上部全体の監督となり、２２年からは顧問ならびに中距離コーチを務めていたが、今年度をもって山梨学院を“卒業”することになった。上田氏は「６７歳で定年、ということもあり、一区切りという思い」と話し「これからは今までとは違う時間の使い方を楽しみたい」と思いを明かした。

自らも順大の選手として走り、その後も指導者として携わった箱根路への思いは誰よりも強い。半月後に迫った本戦に向け「今は外国人選手に負けない強い日本人選手が続々と育ってきた。用具の進化なども後押しし、選手の成長が目覚ましい」と話すと「エース頼みのチーム、ではなく、チームで戦える学校が強いですね、楽しみです」を目を細めた。自らが立ち上げ、３９度の出場を決めた山梨学院大の一員として、大崎悟史監督（４９）を支えラストレースに挑む。

◆上田 誠仁（うえだ・まさひと）１９５９年１月９日、香川・善通寺市生まれ。６６歳。７７年、尽誠学園から順大に入学。箱根駅伝は２年５区１位、３年５区１位、４年５区２位。卒業後、香川県で教員を務め、８５年に山梨学院大監督に就任。８７年、箱根駅伝初出場に導き、９２、９４、９５年に優勝。２０１６年は次男・健太と大会史上初めて監督と選手の父子鷹に。１９年、飯島理彰コーチが駅伝監督となり、自身は陸上部全体の監督となった。２２年４月から顧問に就任。