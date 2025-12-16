米元スター子役、“死のような”離婚を乗り越え再婚へ。SNSで広まった「日本で婚約」の噂を認める
ディズニーチャンネルの子役出身で、いまや米音楽界のトップ歌手として活躍するマイリー・サイラス（33）が婚約した。お相手はかねてから交際していた年下のミュージシャン、マックス・モランド（27）で、10月末に初来日した際にプロポーズされたという。マイリーは、2018年に10年交際したオーストラリア人俳優リアム・ヘムズワースと結婚したが、2020年にスピード離婚している。
◆“特別な場所”である日本でプロポーズされた
マイリーとマックスは、12月初めにロサンゼルスで行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のプレミアにそろって出席。レッドカーペットで仲睦まじい様子をみせ、写真撮影にも笑顔で応じた。
そのとき、マイリーの指でダイヤモンドの指輪が輝いていたことから、婚約の噂が一気に広まった。
2人がSNSなどで発表することはなかったが、マイリーは3日（現地時間）に出演した米番組『Good Morning America』で婚約を認めるとともに、日本でプロポーズされたことを明かした。番組内では、当時の状況についてこう振り返っている。
「私はこれまで日本に行ったことがなかった。特別な場所として取っておいたの。普段は自分で状況をコントロールするのが好きだから、驚かされることはあまりないんだけど、今回は完全に身を任せていた。すごく驚いたわ」
◆婚約者のパパが投稿した写真で、「日本で婚約した」ことがバレる
本人たちが公表する前から、巷で囁かれていた「マイリーが来日中に婚約したらしい」という噂。きっかけは、マックスの父ダン・モランドがThreads（スレッズ）に投稿した2人への祝福メッセージだった。
ダンは2人が和食店らしき場所で食事をする写真に、「2人ともおめでとう」というメッセージや指輪などの絵文字を添えてアップ。これを見たファンやメディアの間で、2人が日本滞在中に婚約したのではないか?!と注目を集めることになった。
日本でも絶大な人気を誇るマイリーだが、実は今回が初来日。過去には、日本公演を待ち望むファンによる「来日祈願イベント」が開かれたこともあったそうだ。
残念ながら日本公演は実現しなかったが、マイリ―にとって初めての日本で、婚約という人生の大きな節目を迎えることになった。
◆子役として大ブレイクも……私生活では苦難続き
米南部テネシー州で生まれたマイリーは、13歳でディズニーチャンネルのドラマ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』の主演に抜擢され、一躍大スターに。歌と演技をこなすマルチな才能で世界中の若者を魅了した。
そんな彼女の人生に影を落としてきたのが、複雑な家庭環境。父はカントリー歌手のビリー・レイ・サイラス、母はプロデューサーのティッシュ・サイラスで、有名な音楽一家として知られていた。だがその一方で、両親は長年にわたって別れと復縁を繰り返し、不安定な家庭環境だったといわれている。
2022年には、両親がついに正式に離婚。約30年に及ぶ結婚生活が終焉したことで、マイリーら子どもたちと父ビリーが疎遠になった時期もあったという。彼女は後のインタビューで、家族の崩壊が自身の価値観に強い影響を与えたこと、そして「母の痛みを自分のことのように感じていた」と明かしている。
◆まるで「死のような」つらい別れだった
恋愛面でも、多くの波乱を経験したマイリー。若い頃からイケメンたちとのロマンスがたびたび取り沙汰されていたが、なかでも大きく注目を集めたのが、人気俳優リアム・ヘムズワースとの長い交際だった。
2人は2009年の映画共演をきっかけに交際をスタートさせ、別れたりくっついたりを繰り返しながら2018年に結婚。ところが、わずか1年足らずで破局を迎えることに。
