日産「新スカイライン」発売前に注文殺到!?

2025年10月27日、日産が現行「スカイライン」の特別限定モデル「400R Limited」を発表しました。

もともと高い性能を誇るグレード「400R」にさらなるカスタムを施しており、2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー2025」にも出展され、注目を集めた一台です。

スカイラインは1957年に発売された日産のフラッグシップカーのひとつ。現在は2014年発売の13代目「V37型」を展開しています。

今回リリースされた400R Limitedは、2019年に発売された400Rというハイスペックなグレードをベースとする400台限定の特別モデルです。

400R Limitedは現行モデルの「集大成」という位置付けで開発されたモデルで、400R以上のスポーツ性能と快適性を備えました。

400Rとの違いとしては、まずタイヤの変更が挙げられます。400R Limitedでは19インチアルミホイールに専用銘柄の「DUNLOP SP SPORT MAXX GT 600」を装着。フロント・リアともに幅広化しているのも特筆すべき点です。

タイヤの変更に合わせてリヤスタビライザーやフロントサスペンションもチューニングを施すことで、ロールを抑えつつ、グリップの良いハンドリングを生み出しています。加えて、ブレーキを耐フェード性が高いパッドに変更し、安定した性能を引き出します。

ボディサイズは全長4810mm×全幅1820mm×全高1440mm、ホイールベース2850mm。こちらはベースから変更されていませんが、リアスポイラー、ドアミラーカバーに専用の特別カーボンパーツを装着。また、リアのトランク部には「Limited」の専用バッジを装備し、特別感を演出しています。

インテリアでも、センターコンソールにカーボンフィニッシャーを装着し、さらに限定車であることを示すシリアルナンバープレートを用意。他にも、「GT-R」や「フェアレディZ」に採用されている「ワンガンブルー」のボディカラーが新たに加わりました。

パワートレインは、最高出力405馬力へとチューンされた3リッターV型6気筒ツインターボエンジン（VR30DDTT型）を搭載。トランスミッションは7速ATとなります。

ベースからスペックの変更はありませんが、上述のようにタイヤやサスペンション、ブレーキなどがカスタムされており、より走行性能がアップしています。

400R Limitedは現行スカイラインの集大成といえるモデルで、台数限定ということもあり、今後なかなか手に入れられないレアな一台になるかもしれません。

2025年11月13日から先着順で注文受付が行われていますが、予約が殺到しており12月中旬時点で「残りわずか」となっているようです。

発売は12月18日からですが、欲しい人は早めに日産ディーラーに問い合わせたほうがいいでしょう。