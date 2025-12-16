ローマ字の表記の仕方について、社会で広く使われている「ヘボン式」に統一することが、きょうの閣議で決まりました。1954年の内閣告示が、およそ70年ぶりに改定されます。

現在、日本で使われるローマ字のつづりは、「し」を「si」「ち」を「ti」と表記する「訓令式」と、「し」を「shi」「ち」を「chi」と表記する「ヘボン式」の主に2種類が使われています。

これらは1954年の内閣告示で示されたもので、強制力はないものの「訓令式」が原則とされていて、学校では「訓令式」が教えられています。

一方で、「へボン式」のほうが広く社会に浸透していることなどから、今年8月、文化庁の審議会が「ヘボン式」を基本とする答申を当時の阿部俊子文科大臣に提出していました。

内閣告示の改定は今月（12月）22日付で、文部科学省によりますと、学校教科書は印刷のスケジュールなどを踏まえて2027年度以降、「ヘボン式」に統一されるということです。

ただし、名前の英語表記のほか、「judo（柔道）」や「Tokyo（東京）」などすでに定着しているものについては、表記の変更を強制するものではありません。