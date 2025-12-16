86V型 4K液晶TV「86UT8000PJB」2024年モデル

Amazonにて開催されている「クリスマスタイムセール祭り」の対象商品にLGの4Kチューナー内蔵液晶テレビおよび4Kチューナー内蔵有機ELテレビが追加された。

セールでは、50V型 4Kチューナー内蔵液晶TV「50UA7500PJA」2025年モデルや、65V型 4Kチューナー内蔵有機ELテレビ「OLED65B5PJA」2025年モデル、86V型 4K液晶TV「86UT8000PJB」2024年モデルなどがラインナップされており、それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

50V型 4Kチューナー内蔵液晶TV「50UA7500PJA」2025年モデル

独自のHDR技術で、映像の明るさやコントラスト、色表現をシーンごとに最適化できる50V型4Kチューナー内蔵液晶テレビ。可変リフレッシュレート（VRR）に対応し、ブレないなめらかな映像でゲームも楽しめる。

65V型 4K有機ELテレビ「OLED65B5PJA」2025年モデル

有機ELならではの深い黒表現および忠実な色再現が可能な4K有機ELテレビ。AMD Freesynctm Premiumテクノロジー搭載し、ティアリングや遅延のない、より快適なゲーム体験を味わえる。