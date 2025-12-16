山田涼介、知念侑李の誕生祝いでときめき！「結成19年目で、こんなに仲がいいことにあらためて感激しました」
1994年創業、英国生まれのフレグランス ライフスタイル ブランド「JO MALONE LONDON(ジョー マローン ロンドン)」は、2025年12月25日(木)までの期間、表参道ヒルズ本館 地下3階スペース オーにてホリデーシーズン限定のポップアップイベント「“Fun and Games” Pop-Up Event」を開催。
【写真】壇上に用意されたビッグボトルに手を添える山田涼介さん
これに先立ち、2025年12月10日には「JO MALONE LONDON」のフレンズである山田涼介さん(Hey! Say! JUMP)が登壇するプレスセッションを実施。ホリデーコレクションの魅力やクリスマスの思い出について語りつつ、会場で楽しめる体験型コンテンツにも挑戦し、それらの見どころについても話した。
■Hey! Say! JUMPメンバーが山田宅に集結
“Fun and Games”をテーマにした今年のポップアップでは、いたずら心とときめきに満ちたホリデーワールドへ迷い込むような特別な体験をお届け！
会場に足を踏み入れると、大きなトランプパネルで彩られたユニークな仕掛けが潜む“迷路”があり、さらにその先にはトランプやチェス、煌びやかに輝くクリスマスツリー、ギフトボックスなどが並ぶフェスティブな空間が広がる。そこでは写真撮影はもちろん、遊び心をくすぐるゲームコンテンツが楽しめたり、このシーズンならではの限定商品が購入可能となっており、これらも「JO MALONE LONDON」ファンにとってはたまらないポイントと言えるだろう。
そうした会場の雰囲気について感想を聞かれた山田さんは「迷路はあえて迷ったほうが楽しいですよ」と答える。
【山田涼介】全体的に華やかですし、遊び心もあってすごく楽しいんですけど、僕としては入り口にある迷路、ここはあえて、すんなりクリアせずに迷っていただきたいですね。僕も体験させていただきましたが、迷った先にもいろいろおもしろい仕掛けが用意されていて、そこでも写真を撮ったりして楽しめるようになっているんです。お時間のある方にはぜひ、迷路で迷っていただきたいです。
続けてMCからは、そんな本イベントで体験できる“いたずら心とときめき”にちなみ、「最近ときめいた出来事はありますか？」との質問が。これを受けて山田さんは、知念侑李さんの誕生日をHey! Say! JUMPのメンバー全員でお祝いしたことを話し、その際に「すてきな仲間たちと19年もいっしょに活動できていることにときめきを感じました」と吐露した。
【山田涼介】最近、メンバーの知念が誕生日を迎えまして、ライブのリハ終わりに、僕の家にメンバー全員が遊びに来て、少し飲んだりお話をしたりしたんです。そこで『結成して19年も経つのに、こんな感じでよく集まって、俺たちって本当に仲いいよな』という話をしたんですけど、そうした何気ない時間が実はすごく貴重で。本当にすてきな仲間に囲まれながら活動させてもらえているんだな…ということをあらためて感じることができたので、あのひとときはときめきの時間といいますか、すごく意味のある貴重な時間でしたね。
■3兄弟でサンタさんをお迎え…山田家のクリスマスの思い出
本イベントは12月25日まで開催されるということもあり、印象的だった“クリスマスの思い出”を聞かれた山田さん。最も心に残っているのは幼少期の出来事だそうで、3兄弟でサンタクロースをお迎えしたというエピソードを話してくれた。
【山田涼介】僕は3人兄弟なんですけど、小さいころはクリスマスになると兄弟全員でサンタさんにお願い事を書いて。その手紙と、トナカイさんに食べてもらうためのクッキーを1枚、ベランダに置いて、サンタさんをお迎えする…ということをしていたんです。そうすると次の日の朝、ベランダにはサンタさんからのお手紙とプレゼントが置いてあって、ちゃんとクッキーも一口食べられていて。本当にサンタさんが来てくれたんだ…とうれしくなって、この一連の流れがすごく鮮明に記憶に残っています。ちなみに僕は、子どものころからゲームが大好きだったので、サンタさんにお願いしてゲーム機をもらえたときはめちゃくちゃうれしかったですね。
これらのトークに続き、プレスセッションの後半では、山田さんが実際に会場で楽しめるプリンコゲームに挑戦することに。こちらは、釘の付いたボードの上からコインを落下させ、下部のスロットに落として得点を競うゲームで、獲得した得点に応じてさまざまな賞品がもらえるようになっている。
配布されるコインは2枚、スロットごとの得点は100点、50点、10点、0点となっており、山田さんは「僕ならいけると思います」と自信満々でゲームに挑戦。しかし、コインは2枚とも10点のスロットに入ってしまった。これを受けて山田さんは「あ〜、スミマセン！せっかく注目していただいたのに…。ここは100点を出す場面ですよね」と謝罪し、笑いを誘った。
そうして最後に、山田さんは本イベントを楽しみにしている人たちに向けて以下のメッセージを送り、プレスセッションは終了した。
【山田涼介】こちらのポップアップイベントは、本当にすてきで楽しい空間になっているんですけど、実は僕からもサプライズがありまして。会場内のどこかで、僕のボイスメッセージが聞けるようになっているので、お越しになられた際はぜひ、そちらも探していただけるとうれしいです。フォトスポットやゲームを体験していただきつつ、『JO MALONE LONDON』の限定商品も身にまとって、このホリデーシーズンをすてきに楽しく過ごしましょう。
山田涼介さんもおすすめする、見どころ満載のポップアップイベント「“Fun and Games” Pop-Up Event」は、2025年12月13日〜25日(木)の期間、表参道ヒルズ本館 地下3階スペース オーにて開催。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
