宅配物の開封や会社での事務作業など、日常生活で何かと使用場面が多いはさみ。しかし「硬い素材を切るときに苦戦する」「テープがくっついてベタベタする」などの悩みを持っている人も多いと思います。

そんな時に活躍するのが、PLUSの家庭用はさみ「フィットカットカーブ」シリーズ。2012年の発売以降、950万本以上発売されているこちらのシリーズは、なめらかな使い心地と軽い切れ味が特長です。

今回はその内の一つ、「フィットカットカーブ プレミアムチタン」についてご紹介します。

根本から刃先までサクサクカット

何と言っても最大の特徴は切れ味の良さ。対象物を捕まえるのに最適な刃角度を常にキープする「ベルヌーイカーブ刃」を採用しているため、根元から刃先まで軽い力で切ることができます。

また、はさみの中央部分にあるリングがガタつきを防止するため、なめらかな使い心地が続きます。

手の疲れを軽減

加えて、厚みのあるやわらかい材質との2層構造の低反発グリップとなっているので、手や指への負担も軽減。テコ比、手の大きさ、持ち方を研究した刃に力が伝わりやすい設計なので、手にぴったりフィットしますよ。

段ボール、牛乳パック、ビニール袋、タオル、ペットボトルなどを、さまざまなシーンでも簡単にカットできます。

従来品比約100倍以上の非粘着性

テープ類のカットをする際に嬉しい機能が、はさみの刃同士の接触面を極限まで減らした新開発の「3D設計刃」。

これにより、粘着物を切り続ける際に発生する刃間のベタつきを防ぎ、軽い切れ味が長く続きます。

さびや汚れにも◎

「フィットカットカーブ プレミアムチタン」は、刃の表面にチタニウムをコーティングしているため、耐久性の高い作りに。50万回以上持続する切れ味を備えており、さびや汚れにも強くなっています。

キャップがついているので、外での作業に使いたい時などは持ち運びも可能ですよ。

