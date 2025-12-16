Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ここ数年、車内で仕事をこなす機会が増えました。でも、膝上でのタイピングは腰に来るし、助手席にPCを置くと体がねじれて疲れる…。そんななか出会ったのが、折りたたみ車載デスク「Via（ヴィア）」です。

世界三大銘木ウォールナット使用、14インチPC対応…というスペックは魅力的ですが、実際の使い勝手はどうなのか？ 今回はサンプルをお借りし、実際に仕事＆ランチをして徹底検証してみました。

プラスチックだらけの車内に「木」は合うのか？

Photo: 山田洋路

まず気になっていたのが、デザインの相性です。私の車は一般的な内装で、ダッシュボード周りはプラスチック全開。「ここに本格的な木のデスクを置いたら、そこだけ浮いてしまうのでは？」という懸念がありました。

しかし、実際に取り付けてみると、その心配は杞憂。ウォールナットの深く落ち着いた色合いは、不思議と車の内装に馴染みます。それどころか、デスクを置くことで車内の雰囲気がグッと底上げされ、一気に「大人の空間」に変わったのには驚きました。

プラスチック製のトレイだとどうしても「営業車の事務作業」感が出てしまいますが、これは確かに「書斎」と呼びたくなる佇まいです。

「5秒で設置」は本当か？ タイムアタック

Photo: 山田洋路

紹介ページには「わずか5秒で設置」とありますが、さすがにそれは言い過ぎでは？ と思い、ストップウォッチで計測してみました。

１．収納袋から抜き出す

２．折りたたまれた天板を開く

３．ハンドルの下から差し込む

結果は…ほんとに5秒かかりませんでした。初回だけハンドルの太さに合わせてネジ調整が必要ですが、一度決めてしまえば、あとは「パカッ、スッ」で終わり。Web会議の開始1分前に駐車場に滑り込んでも、余裕で間に合うスピード感です。

14インチPC ＋ マウスの「居住性」

Photo: 山田洋路

ここが一番の重要ポイントです。スペック上の横幅は46cm。私が普段使っている14インチのノートPCを置いてみました。

感動したのは、マウスを動かすスペースが十分にあること。多くの小型車載デスクは、PCを置くとマウススペースがなくなり、結局トラックパッドで窮屈な作業を強いられます。

しかし「Via」は、PCの横でストレスなくマウスを走らせる余裕があります。この数センチの差が、15分のスキマ時間の生産性を大きく左右すると実感しました。

仕事だけじゃない、ランチタイムの「食卓」として

Photo: 山田洋路

仕事の合間、ランチタイムにも「Via」を使ってみました。ハンドルテーブルがないときは、お弁当を膝に乗せ、飲み物の置き場に困っていましたが、「Via」の上なら優雅なランチに早変わり。デスクが広いので、お弁当とカップを並べても余裕があります。

木目の天板の上で食事をすると、車内で食べている侘しさが消え、カフェの窓際席で休憩しているようなリラックス気分を味わえました。

今回、「Via」を試してみて、車内の時間の質を変えるツールだと実感しました。特に、外回りや送迎の待ち時間が多い方や、マウスを使ってしっかり仕事を片付けたい方におススメ。46cmというサイズ感とウォールナットの醸し出す上質感は、代えがたい価値になるはずです。

「Via」は現在、machi-yaにてプロジェクト公開中です。一般販売価格よりお得に手に入るこの機会に、愛車を「移動書斎」にアップグレードしてみてはいかがでしょう。

移動時間を「自分だけの特別席」に。仕事も休憩も、この一台。 8,640円 早割20%OFF machi-yaで見る

＞＞移動時間を「自分だけの特別席」に。仕事も休憩も、この一台。

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。