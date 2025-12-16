今年も待ってたーーーッ！【スタバ】たまらない可愛さ♡「ホリデーグッズ」

【スターバックス】で毎年大人気の「ホリデーグッズ」が今年も販売スタート。人気商品は早々に売り切れてしまうこともあるので、早めに店頭・オンラインでチェックしてみて。今回はプレゼントにもぴったりな、デザインカップとプリペイドカードをご紹介します。

可愛すぎて使えないかも！？ ホリデーデザインカップ

ジンジャーブレッドのコスチュームを着たべアリスタがかわいすぎる「ホリデー2025リユーザブルカップレッド473ml + ドリンクホールキャップベアリスタ」。ドリンクホールキャップを差し込んでおけば、こぼれにくく持ち歩きも安心。見た目も可愛くなって気分が上がりそうです。\1,150（税込）。

デザイン豊富で選ぶのも楽しい！ クリスマススタバカード

今年のクリスマスデザインは、5種類のスターバックスカードが登場。どれもかわいらしくて迷ってしまいそう。1,000円以上（リース型は2,000円以上）の入金で発行してもらえます。その後も1,000円以上の入金で繰り返し使えるため、プレゼントにもぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A