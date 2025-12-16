【きょうから】すき家の鍋商品第2弾登場 4種の“醤”で濃厚コク辛『牛・旨辛豆腐鍋定食』
牛丼チェーン店「すき家」はきょう16日午前9時より、『牛・旨辛豆腐鍋定食』を販売する。
【写真】同時販売される『白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食』
同店では、肌寒い季節にぴったりの鍋商品を今年も販売。今回は鍋メニュー第2弾として、旨辛な味わいがごはんと相性抜群の『牛・旨辛豆腐鍋定食』が登場する。
2種の豆板醤、甜麺醤、豆鼓醤の4種の醤を使用し、濃厚でコクがあり、旨辛な味わいのスープに仕上げた。牛肉や、1日の摂取目安の約半量が摂れる野菜、さらに大きな豆腐を入れた鍋は、ボリュームがあり食べ応え抜群。好みで別添えの花椒を加えると、しびれる辛さと華やかな香りがプラスされ、食欲をかき立てる。国産米100％のごはんとともに、具材たっぷりで本格スパイシーな鍋を堪能できる。
また、旨辛な味わいの鍋と、シャキシャキ食感で程よい辛みの白髪ねぎが絶妙にマッチした『白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食』も同時に販売する。
■商品概要（価格は全て税込）
『牛・旨辛豆腐鍋定食』
ごはんミニ950円／並盛980円／ごはん大盛1030円
『白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食』
ごはんミニ1100円／並盛1130円／ごはん大盛1180円
『牛・旨辛豆腐鍋 単品』850円
『白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋 単品』1000円
【写真】同時販売される『白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食』
同店では、肌寒い季節にぴったりの鍋商品を今年も販売。今回は鍋メニュー第2弾として、旨辛な味わいがごはんと相性抜群の『牛・旨辛豆腐鍋定食』が登場する。
2種の豆板醤、甜麺醤、豆鼓醤の4種の醤を使用し、濃厚でコクがあり、旨辛な味わいのスープに仕上げた。牛肉や、1日の摂取目安の約半量が摂れる野菜、さらに大きな豆腐を入れた鍋は、ボリュームがあり食べ応え抜群。好みで別添えの花椒を加えると、しびれる辛さと華やかな香りがプラスされ、食欲をかき立てる。国産米100％のごはんとともに、具材たっぷりで本格スパイシーな鍋を堪能できる。
■商品概要（価格は全て税込）
『牛・旨辛豆腐鍋定食』
ごはんミニ950円／並盛980円／ごはん大盛1030円
『白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食』
ごはんミニ1100円／並盛1130円／ごはん大盛1180円
『牛・旨辛豆腐鍋 単品』850円
『白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋 単品』1000円