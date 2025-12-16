MVPとなった昨年を思わせる強さだった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月15日の第2試合はセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）がトップを獲得。第1試合に続き同日2連勝を達成した。チームは7位から5位まで2ランクアップ。年内の“借金返済”まで、あと1勝で手が届く位置まで上昇した。

【映像】MVP男の力技！醍醐大がライバルと引き合いに勝った跳満ツモの劇的瞬間

第1試合で約1カ月ぶりのトップを獲得した醍醐は、その勢いのまま連投。当試合は東家から渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、醍醐、EX風林火山・勝又健志（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）の並びでスタートした。

醍醐はトップ目で迎えた南1局、親の多井へ5800点を放銃し2着目へ後退。その後は多井に立て続けのアガリを許し、5万点超の点棒を与える展開となった。しかし南2局4本場、多井がラス目の園田に跳満を放銃。この放銃で四者のスコア差は一気に縮まった。

多井と7900点差で迎えた南4局2本場、醍醐は赤2枚が使える好形。4巡目でタンヤオ・平和の形が整うと、ドラの9索をリリース。親の園田にポンされてしまったが、醍醐は三・六万待ちのタンヤオ・平和・赤2、高目は345の三色同順という大物手をテンパイした。その後、多井も三・六万待ちでテンパイし、同じ待ちでのめくり合いに発展した。

席順上、多井が上家にいたため、園田や勝又から出アガリがあれば多井の頭ハネ。醍醐にとっては圧倒的不利な状況だったが、高目の三万が醍醐の手中に収まった。ツモ・タンヤオ・平和・赤2・三色同順で1万2000点（＋600点）のアガリ。この試合を解説していた前セガサミーフェニックス監督・近藤誠一（最高位戦）は、「強い醍醐が帰ってきましたね」と、かつての同僚の活躍に賛辞を送った。

勝利者インタビューではオーラスを振り返り、「ヒリつきました。なんとかなってよかったですね」とコメント。連投・連勝となった勝因については「前々回の登板で、調子が悪かった。山に5枚残っている待ちがアガれなくてラスで…。調子悪いから出たくないと言っていたのですが、誠一さんが解説でいらっしゃって、（前日の）最強戦ですごくいいツモをしていたので、“恋人繋ぎ”をしてパワーを吸い取りました」と笑いを誘った。

続けて「毎回、誠一さんを召喚するわけにはいかない。誠一さん抜きで戦っていけるように頑張ります。だいぶ12月中にプラマイゼロというところまで見えてきた」「レギュラーシーズンで敗退だけはやっちゃいけない」と語り、ファンからは「醍醐さん！！ありがとうございます！！プラスまであと少し！！」「醍醐おめおめ！」とねぎらいの声が多数投げかけられた。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）3万9700点／＋59.7

2着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）3万1800点／＋11.8

3着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）1万9300点／▲20.7

4着 EX風林火山・勝又健志（連盟）9200点／▲50.8

【12月15日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋497.3（62/120）

2位 EX風林火山 ＋490.5（62/120）

3位 BEAST X ＋284.5（62/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲21.4（60/120）

5位 セガサミーフェニックス ▲58.4（62/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲141.6（64/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲175.2（64/120）

8位 TEAM雷電 ▲176.7（60/120）

9位 EARTH JETS ▲269.8（62/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲429.2（58/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

