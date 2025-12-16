16日（火）日本海側では雨・雪・雷。太平洋側は大掃除日和になるでしょう。

＜16日（火）の天気＞

低気圧が東へ離れ、西日本〜東日本は高気圧に覆われています。北海道ではまだ冬型の気圧配置になっているため、日本海側では雪が降りふぶくところがありそうです。

また、日本海から気圧の谷が近づくため、東北や北陸で次第に雨やみぞれになる見込みです。大気の状態が不安定で、局地的に雨脚が強まり、雷を伴うおそれがあります。

夜は山陰や九州北部でも雨の降り出すところがあるでしょう。一方、太平洋側ではおだやかに晴れて、洗濯日和・お掃除日和になりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

師走らしい気温になりますが、晴れる太平洋側では日差しの暖かさを感じられるでしょう。

札幌 3℃（ -1）

仙台 9℃（±0）

新潟 9℃（±0）

東京 13℃（±0）

名古屋 12℃（±0）

大阪 13℃（＋1）

鳥取 13℃（＋6）

高知 15℃（＋1）

福岡 13℃（＋1）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

17日（水）は広く雨が降りますが、18日（木）と19日（金）は日本海側も含めて晴れるところが多いでしょう。週の後半ほど気温が高く、土日はくもりや雨でも季節外れの暖かさになりそうです。沖縄は晴れる日が多いですが、土日は雨が降る見込みです。

■札幌〜名古屋

17日（水）は関東以外雨や雪になる見込みです。19日（金）頃から寒さがゆるみ、土日は北海道でも雨やみぞれになる暖かさ。積雪の多い地域ではなだれにご注意ください。東北や北陸、関東、東海では土日は15℃前後まで気温が上がる予想です。20日（土）は晴れてポカポカ陽気、21日（日）は暖かい雨になりそうです。