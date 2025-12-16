ÆüÀ¶À½Ê´¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¤Î¿·´ë²èÅ¸¼¨¡Ö»³ÏÆÉ´¹ç»Ò»Å»öÉô²°Å¸¡×¤Ë¶¨»¿
¡¡ÆüÀ¶À½Ê´¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤Ï¡¢»°Âë¤Î¿¹¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¤Ç27Ç¯5·î¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤ë´ë²èÅ¸¼¨¡Ö»³ÏÆÉ´¹ç»Ò¤Î»Å»öÉô²°Å¸¡Á¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤«¤é¸«¤¨¤ë¤â¤Î¡Á¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¼Â»Ð¤ÎÃæÀîÍû»Þ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Ãø¤Î¡Ö¤°¤ê¤È¤°¤é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¤½¤é¤¤¤í¤Î¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³¨ËÜºî²È¡¢ÁÞ³¨²è²È¡ÊµìÀ«¤ÏÂçÂ¼É´¹ç»Ò¤µ¤ó¡Ë¡£
¡¡Æ±Å¸¼¨¤Ï»³ÏÆ¤µ¤ó¤Î60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë²è¶ÈÀ¸³è¤«¤é¡¢ËÄÂç¤Ê»Å»ö¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î³¨ÍÕ½ñ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¼ñÌ£¤Î¥¹¥Æ¥ó¥·¥ë¡¢»É¤·¤å¤¦¤äÊÔ¤ßÊª¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¥¥ë¥È¤Þ¤Ç¤ò½¸¤á¤¿¡£Å¸¼¨½ñÀÒ¤Î¿ô¤ÏÌó2000ºý¤Ç¡¢¼è¤ê¾å¤²¤¿»Å»ö¤ÏÌó685ºî¤ËµÚ¤Ö¡£»Å»ö¾ì¤ÎºÆ¸½¤Ç¤Ï´ù¼þ¤ê¤Î¾®Êª¤ä½ñÀÒ¤â¾Ò²ð¤·¡¢²òÀâ¤â²Ã¤¨¤¿¡£Å¸¼¨¤ÏÅ¸¼¨¼¼¤Ë¼ý¤Þ¤é¤ºÏ²¼¤ä2³¬¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ê¤ÉÁ´´Û¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ÇÁüÅ¸¼¨¼¼¡ÖÅÚÀ±ºÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢µÜ粼½Ù´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ö¤¯¤¸¤é¤È¤ê¡×¡Ö¤¿¤«¤é¤µ¤¬¤·¡×¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÀ¾¹á·î´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¶¨»¿³Æ¼Ò¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¶¨ÎÏ¤Ç³«ºÅ¤Þ¤ÇÁæ¤®¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ê´ë²è¤Î·Ð°Þ¤Ï¡Ë¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÁ°¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç»³ÏÆ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¾ì¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¤´ËÜ¿Í¤Î¹¥¤¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¾®Êª¤¬´ù¼þ¤ê¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÀ¶À½Ê´¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤Î°ÂÃ£Îá»Ò¼¹¹ÔÌò°÷¹ÊóÉôÄ¹¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÎÌ¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£´ë²è¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤äÅ¸¼¨ÊýË¡¤Î¹©É×¤Ï¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤ÈÅ¸¼¨¤Î°õ¾Ý¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»³ÏÆ¤µ¤ó¤¬ÁÞ³¨¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¤¨¤ó¡Ù¤Ï¼«¿È¤¬Ê¸»ú¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ª»Å»ö¤Ë¤µ¤ì¤¿Êý¤À¤È»×¤¦¡£²ÈÄí¤È¤ª»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»°Âë¤Î¿¹¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¤ÏÆü»þ»ØÄê¤ÎÍ½ÌóÀ©¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËè·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
20¼þÇ¯µÇ°±Ç²èº×¤ò³«ºÅ¡¡1·î¤Ë¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«µÜ²¼¤Ç
»°Âë¤Î¿¹¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤Ï26Ç¯1·î16Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¡¢Bunkamura¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«µÜ²¼¤Ç¡Ö20¼þÇ¯µÇ°±Ç²èº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£µÜ粼½Ù´ÆÆÄ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î4¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê1Æü2¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡£¶¨»¿¤ÏÆüÀ¶À½Ê´¥°¥ë¡¼¥×¡£
¾å±ÇºîÉÊ¤Ï¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¿·¯ Ä®¤Ë¹Ô¤¯¡×¡Ê1941Ç¯ÊÆ¡Ë¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¤Î±Ç²è¡Ê²Ã¡Ë¡Ø¥¢¥Ö¥é¥«¥À¥Ö¥é¡Ù¡Ê1970Ç¯¡Ë¡Ø¥¯¥é¥Ã¥¯¡ª¡Ù¡Ê1981Ç¯¡Ë¡ØÌÚ¤ò¿¢¤¨¤¿ÃË¡Ù¡Ê1987Ç¯¡Ë¡ØÂç¤¤¤Ê¤ë²Ï¤ÎÎ®¤ì¡Ê1993Ç¯¡Ë¡Ù¡×£¡Ö¥¥ê¥¯¤ÈËâ½÷¡×¡Ê1998Ç¯Ê©¡Ë¤¡Ö¤·¤ï¡×¡Ê2011Ç¯À¾¡Ë¡£