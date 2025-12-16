¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢ºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤È¤Î¡ÈÉ×ÉØ±ßËþ¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ÖÀïÍ§¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×
12·î14Æü¡¢5»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¿¤¡¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£É×ÉØ±ßËþ¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²óÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡È²ÇÂç¹¥¤¥Ñ¥Ñ¤Î²ñ¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤È¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤È¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢É×ÉØÃç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ù±º¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ò¸«¤ë¡£ËÍ¤â¤è¤¯¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20Ç¯¸å¤À¤«¤é¡¢64¡ÊºÐ¡Ë¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Î¤ó¡ÊÄÔ´õÈþ¡Ë¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢º£¤Î°é»ù¤ò°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÁ´Éô¤Î¤óÇ¤¤»¤Ë¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ËÁãÎ©¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ø¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡¢ÀïÍ§¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¼¡¤¸¤ã¤¢°é»ù¤Î¼¡¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï²¿¡©¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ä¤ë¤Î¤Î¡ÈÉ×¤¬°é»ù¤ä²È»ö¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÊø²õ¤µ¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¶¦´¶¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢»º¸å¤Îº¨¤ß¤Ï°ìÀ¸¤Îº¨¤ß¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£