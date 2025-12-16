ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（26）が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場すると15日（日本時間16日）、現地メディア「マニャーナデポルティーバTV」などが報じた。

MLB通算449発で殿堂入りしている同名の父がドミニカ共和国出身で、前回23年大会も同国代表に選出されたが、膝のケガのため辞退した。

14年総額5億ドル（約730億円）でブルージェイズとの契約を延長した今季は156試合で打率・292、23本塁打、84打点。中心打者としてチームを32年ぶりのワールドシリーズ進出に導いた。MLB通算は975試合で打率・288、183本塁打、591打点。

ドミニカ共和国代表はMLB通算703発を誇るアルバート・プホルス氏が監督を務め、パドレス・マチャドやタティス、メッツ・ソトらMLBのスター選手たちがすでに出場を表明している。

13年の第3回大会で優勝した強豪国で、1次ラウンドはD組に入っており、C組の日本とは準々決勝で対戦する可能性もある。サムライジャパンにとってはまた1人、“ライバル”が出現した。