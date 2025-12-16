【ひらがなクイズ】脳トレになる共通ひらがなクイズ！ 3つの言葉に入る同じひらがなは？ 直感力が試される人気シリーズの問題です。1分で挑戦！

言葉の中に隠れた“共通ひらがな”を探す脳トレクイズ！ シンプルながら意外と悩む人も多い人気シリーズです。

問題：□□むしゃ／ひ□□／□□ぼうし

3つの言葉に共通して入るひらがなは何でしょう？

□□むしゃ
ひ□□
□□ぼうし

答えを見る






正解：かげ

正解は「かげ」でした。

▼解説
3つの言葉すべてに共通して入るのは「かげ」。

かげむしゃ（影武者）
ひかげ（日陰）
かげぼうし（影法師）

分かるとすっきりするタイプの問題ですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)