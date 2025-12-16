一般女性と結婚の日ハム・北山亘基、第1子誕生を報告＆家族3ショット公開「かわいい」「綺麗なあんよ！」
プロ野球・北海道日本ハムファイターズの北山亘基選手は12月15日、自身のInstagramを更新。第1子が誕生したことを報告し、ファンからは祝福の声が上がっています。
この投稿にファンからは、「おめでとうございます 幸せなお写真ありがとうございます」「綺麗なあんよ！」「かわいいー 小さいあんよにうるっと来てしまいます。幸せのおすそ分けありがとうございました」「パパになっても全力投球よろしく」「パパさんお子様の為にも更なるレベルアップですね」「北山さんの大切な家族が幸せな人生を歩めるよう、私達ファンも心から応援しています」との声が寄せられました。
第1子が誕生北山選手は「この度、我が家に新たな家族が増えました。心から命の尊さを感じ、妻への感謝が更に深まりました。大切な命を守っていけるよう、皆んなで幸せな人生を歩めるよう、感謝の気持ちでこれからも精進します」とつづり、1枚の写真を掲載。赤ちゃんの小さな足を、おそらく北山選手と妻の手で包み込んでいる場面が写っています。
2025年は大活躍2024年10月に一般女性との結婚を発表していた北山選手。入団4年目となる今シーズンは22試合で先発し、防御率1.63の好記録を残しています。さらに、4度の完投も達成しました。その活躍が認められ、8月にはシーズン中でありながら、背番号の変更が行われています。新しい家族のためにも、来シーズンも好投を見せてほしいですね。
(文:勝野 里砂)